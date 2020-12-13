У моей бабушки была корова по кличке Моника. Нет, не в честь Моники Белуччи. Своим прозвищем она обязана бразильскому сериалу «Моя вторая мама». У тетушки, одинокой женщины, помню, одновременно могло жить с десяток котов. Среди них не было ни одного Васьки, Барсика или Мурзика – сплошь Изауры с Леонсио, Жануарии, Марианны с Луис Альбертами, Марисабели, Хуан Карлосы. Ну, вы поняли. Этакий маленький анклав Латинской Америки посреди полесских лесов и болот.

Сельчане, горожане, женщины, дети и даже мужчины в свое время угробили сотни часов жизни на просмотр мыльных опер. Вымирали улицы, деревни, целые города. Мы искренне сопереживали героям, смеялись с ними, но больше все же плакали, не замечая банального примитива и шаблонных, очевидных до безумия, сюжетов. А всякое шаблонное кино, как известно, имеет строго ограниченный срок годности.

Уже давно я не смотрю никакие сериалы. Времени жалко. А вообще, кино очень люблю. Но все же больше сложные, многослойные фильмы, от которых остается долгое послевкусие. Обожаю остроумные. Так, чтобы скулы от смеха сводило. Я пережила эру индийского кино, бразильских и мексиканских сериалов, американских мыльных опер. Пыталась как-то пересмотреть еще раз, чтобы понять, что нас тогда всех так увлекало. Искала магниты, которые раньше так притягивали. Хотела очароваться. Но так и не вышло. Магнитного поля больше нет. Не цепляет. Не плачу. А ведь плакала. Что это было? Наверное, экзотики не хватало. А тут красивые, богатые люди, пальмы, море и песок. Да, все было красиво. Это слово ключевое. Не было крови и жестоких убийств, грязи, мерзости, дикости и… сексуальных меньшинств. Это сегодня, аморальное и уродливое принято считать прогрессивным, а откровенную безвкусицу – самовыражением.

Не так давно Американская киноакадемия озвучила обязательные критерии, согласно которым фильм может претендовать на «Оскар». Для того, чтобы картину признали соответствующей стандартам кинопроизводства, по меньшей мере один из исполнителей главных ролей или ролей важных героев второго плана должен иметь азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение, минимум треть исполнителей ролей второго плана и массовки – женщины, представители небелого населения, ЛГБТК+ или люди с особенностями физического или ментального развития. Основная сюжетная линия фильма также должна быть связана с одной из этих групп населения. Вот такое оно – современное кино. И знаете, «Танцор Диско», «Дикая Роза» и «Санта-Барбара» начинают казаться не таким уж плохим вариантом.

Хотя, разве можно их сравнить по качеству с советскими «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо», «Любовь и голуби», «Осенний марафон», «Соломенная шляпка», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Формула любви», «Баллада о солдате», «Берегись автомобиля», «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Собачье сердце», «Тихий дон», «Сережа»? Это же космос! На все времена. Теперь я думаю, имея такую прививку, как мы могли смотреть «Рабыню Изауру»? Не знаю, может, с этого началась деградация, культурная катастрофа? А может, все идет своим чередом? Параллельные вселенные и все такое? А может, это декабрь? Сказывается отсутствие солнца?

С уважением, Ирина ПАЛУБЕЦ