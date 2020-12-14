Вот я чаще о детях пишу. Но сегодня будут истории о взрослых, которые так и не повзрослели. Итак, история первая. Недавно мой племянник потерял телефон. Причем в подъезде. Спустя полчаса с момента обнаружения пропажи, все бросились на поиски, в том числе в подъезде, но телефона и след простыл. На звонки сперва никто не отвечал, а потом на другом конце ответили, что абонент выключен или временно недоступен. Родители, как и положено, тут же написали заявление в милицию, расклеили на двери подъезда и по всем этажам объявления с контактами и адресом. Через 6 недель позвонили из следственного комитета и сообщили, что телефон нашелся. Оказывается, все это время он был рядом: о нем позаботился мой ровесник, 42-летний сосед с пятого этажа. Видимо решил, что он ничей. Как только моя сестра начала названивать, он отключил телефон и извлек сим- и SD-карты. Но соблазн оказался слишком велик, и мужчина все же воспользовался гаджетом. Всего разок. Телефон моментально отследили и в тот же день к нему в квартиру пришли правоохранители. Было, конечно, много слез, слов оправданий. Глупейших. Жалких. Мол, не знал, не подумал, а потом испугался, боялся, что его обвинят в воровстве. А зачем бояться, если можно было просто поступить по закону. Одним словом, Сане повезло, что сосед оказался простачком. Заявление писать не стали: сказали, если человек на пятом десятке ведет себя подобным образом, он и так уже достаточно наказан. Хотя, я думаю, зря они так. За свои поступки надо отвечать.

Не таков герой следующей истории. Во всяком случае, простачком его точно не назовешь. Кстати, он не только мой ровесник, но и одноклассник. В свете последних политических событий решил стать местным лицом протеста, пострадать, так сказать, за правду. На первый взгляд может показаться, что живет такой человек, с воспаленной совестью. Не боится высказывать свою гражданскую позицию, говорит, что думает. А еще… не работает, чтобы не спонсировать «крывавы рэжым», по тем же соображениям не оплачивает кредиты, судебные иски, электроэнергию… В общей сложности в отделе принудительного исполнения на нем с 2015 года висит около 11 тысяч рублей. В связи с этим, его лишили права управления автомобилем. Но, поскольку законы государства, в котором ему не повезло родиться, он не уважает и не соблюдает, с 2013 года, как только он вернулся из мест, не столь отдаленных, полсотни раз привлекался к административной ответственности за вождение автомобиля, не имея права управления. Штрафы оплачивать ему совесть не позволяет, имущества у него, нет, от слова, совсем, поэтому за принципы пришлось не раз расплачиваться свободой. Но не будем его жалеть – это его выбор. Хотя, помните, у Льюиса Кэрролла Алиса рассуждала, стоя у кроличьей норы: «Выбор есть, а свободы выбора нет… Мы делаем выбор задолго до того, как подходим к перекрестку. И, подходя к точке выбора, можем выбрать лишь то, что обусловлено нашими предыдущими выборами. И именно поэтому выбора нет».

Где и когда его заякорило? Предполагаю, что в 2009-м. Тогда его осудили за хищение в особо крупном размере. Вернувшись, он не побрезговал воспользоваться помощью от государства в размере порядка 2-х тысяч рублей, положенной ему по закону. Совесть позволила ему взять в 2018-м льготный кредит по Указу №240 на строительство жилья. Он, конечно, может возразить, мол, не я брал – бывшая жена. Но доверенным лицом от ее имени выступал именно ты. Дом, строительство которого должно было начаться еще 2 года назад, но так и не началось, предназначается твоим детям. Кстати, с супругой борец за справедливость заблаговременно развелся еще в 2009-м, когда запахло жареным. На нее, по имеющимся сведениям, тогда же и машину переписал, на брата в 2018-м – квартиру. Ничего у него нет, кроме троих детей, двое из которых несовершеннолетние. На работу он так и не устроился. Предпочел остаться свободным художником. С перерывом на сон, еду и другие физиологические потребности бегает, выскакивая из штанов, по подворотням и кабинетам, снимает видосики, выкладывает в чаты, шлет в белсаты, строчит жалобы и анонимки, дабы понравиться западным покровителям любой ценой. Гадит постоянно и беспричинно, одновременно пользуясь всеми льготами и преференциями, которые «крывавы рэжым» предоставляет его детям. Таки да. Хорош «рэжым».

Что бросается в глаза, даже при самом беглом взгляде на «политическую» биографию местного оппозиционера? Поражает его цинизм и лицемерие. Он говорит о справедливости, морали и правах человека, при этом делает все возможное, чтобы продемонстрировать, что на самом деле эти слова для него ничего не значат. На его семью, пусть и бывшую, с рождением третьего ребенка назначен семейный капитал в размере 10 тысяч долларов. Видимо, поэтому коммуналку по месту прописки его жены и брата, где на самом деле вместе со всей семьей проживает наш герой, никто уже с год не платил. Долг на сегодняшний день насчитывает порядка 1300 рублей. Я уже не говорю о детях, которые получают образование, медицинскую помощь и прочие льготы. Впрочем, как умеет, все делает для того, чтобы обрушить ненавистный режим и установить царство справедливости. Не ищите тут здравого смысла и логики. Их здесь нет. А есть жульничество и банальное плутовство.

Что он сделал для страны, для народа? Чего уж далеко ходить, для своих родных и близких? Одни проблемы. А сколько их еще впереди! Возьмем кредит на строительство дома, оформленный на жену. Решением райисполкома ей выделен земельный участок под строительство дома и банковский кредит порядка 70 тысяч рублей. На строительство дается не более 4-х лет. В сентябре 2022-го жилье должно быть введено в эксплуатацию. Землеустроительная служба уже направила уведомление о необходимости приступить к строительству, иначе земельный участок будет изъят и передан другим лицам. На сегодняшний день на земельном участке уже должен быть возведен минимум фундамент и стены, а по факту – по периметру только вырыта яма. Ведь дом построить, это тебе не кляузничать и анонимки строчить. Знаете, недавно наткнулась на замечательные слова Алисы Фрейндлих. Они как нельзя лучше подходят к моим историям: «Я не испытываю удовольствия, видя, что люди вместе с прочими свободами обрели свободу от совести». По-моему, от совести, кое-кто избавился в первую очередь.

С уважением, Ирина ПАЛУБЕЦ