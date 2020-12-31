«Только не домой!» – едва научившись говорить, заявляла дочка на малейшие попытки увести ее с улицы. У нее, как и у всех представительниц женского пола в нашем роду, страсть к перемене мест, к новым впечатлениям. Когда мы не можем сменить место дислокации, двигаем мебель, перекрашиваем стены, одним словом, затеваем ремонт.

Ремонт – мое любимое занятие. Ему я без сожаления посвятила вторую часть своего отпуска. Как восприняла мужская половина мою инициативу? Хороший вопрос. Предполагаю, как очередное покушение на свободу. Странно, но ремонт мои мальчишки не любят как раз за то, что вызывает во мне столько радости: за непредсказуемость.

К делу приступила в первый же день отпуска, с самого утра. Хотелось поскорее избавиться от опостылевших обоев. Две недели пролетели, как один день. Ближе к финишу, сидя на полу в окружении кис-тей, валиков и опустошенных банок краски, я вдруг поймала себя на мысли, что отпуск – это маленькая жизнь. Казалось бы, впереди целых две недели. А они, едва начавшись, тут же заканчиваются. Совсем как жизнь. Думаешь, еще успеется, все откладываешь на потом. Ан нет, глядишь – поздно. Отпуск, как и жизнь, конечен.

Ну вот. А хотела написать что-то легкое и жизнеутверждающее. Новый год ведь.

А вообще, этот отпуск точно был идеальным. Таким его сделали цель и движение к ней. Две недели я упорно шла в ее направлении, не откладывая на потом ни одного более-менее важного дела. Боролась с внутренним обломовым. Я упёртая. Кстати, шла не одна. Пришлось взять с собой мужа, детей и маму. Сами напросились. С непривычки ныла спина, трещали колени, отваливались руки. «Зато дух крепчает», – уговаривала я себя и домочадцев. Я профессиональный оптимист.

Силы, конечно, вернулись, причем сторицей. Из побочных эффектов могу отметить разве что непреходящее чувство эйфории и тихого счастья от созерцания творения рук своих. Я эстет. Хожу, смотрю, любуюсь, радуюсь, горжусь. Сделала, смогла. Хорошо! Повезло, что с цветом угадала. Иначе пришлось бы перекрашивать заново. Хотя тоже не трагедия. Трагедия – это когда время ушло и поправить ничего нельзя. Когда жизнь прожита, а ты и не жил по-настоящему – всё ждал чего-то, откладывал до лучших времен.

Это был идеальный отпуск. Я знаю. Почему же не получается так жить?

С уважением, Ирина ПАЛУБЕЦ