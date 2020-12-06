Я вдруг поняла: если лето по Брэдбери начинается со звука газонокосилки, то взросление у девочек – с желания остричь волосы. Этому порыву, по себе помню, невозможно противостоять. Это квинтэссенция и символ свободы. Моя пятиклашка с недавних пор тоже не дает мне проходу. Пока держу оборону, но готова к любому исходу дела.

В свое время и я решительно и без сожаления распрощалась с волосами. Дело было в санатории, кстати, училась я в пятом классе. Мы тогда за компанию с подружками не только остриглись, но и уши прокололи. Спонтанно. Кривой швейной иголкой. До сих пор помню, как она противно скрипела, проходя сквозь мочку. Сережек у меня с собой, конечно, не было. Подружка сняла свои. Надо было видеть мамино лицо, когда я вернулась домой. Она повздыхала для порядка, но в итоге одобрила. Тем более я знаю, ей нравилась моя самостоятельность, потому что это была норма жизни. Мы не были изнеженными, беспомощными и чрезмерно чувствительными, излишне ранимыми. В нас это не культивировалось.

Про ранимость есть у меня история, даже две. Недавно посмотрела молодежное ток-шоу «101 вопрос взрослому», в котором артист балета и педагог Николай Цискаридзе отвечал на вопросы детей от 9 до 17 лет. Запомнился диалог с семиклассницей, которая сказала, что «Тарас Бульба» Николая Гоголя ей не понравился, потому как произведение, на ее взгляд, слишком жестокое. Она вообще бросила книгу на эпизоде, когда человека живьем закопали. «Я не люблю физического насилия. И всё», – аргументировала свой ответ юная особа. «Это – катастрофа», – в свойственной ему импульсивной манере заключил артист. Потому что повесть ведь не про жестокость. Она о патриотизме и самопожертвовании, о верности и предательстве, о любви. Наконец, повесть основана на исторических фактах и в ее основе лежит казацкое восстание 1638 года, которое было подавлено гетманом Потоцким. Следуя логике семиклассницы, давайте отменим «Горячий снег» Юрия Бондарева, «А зори здесь тихие» Бориса Васильева или «Белый Бим Черное ухо» Гавриила Троепольского. Эти книги тяжело читать. Невыносимо больно. Последнюю я больше в руки не возьму – одного раза достаточно. На всю жизнь. Но прочесть каждому эти книги хотя бы раз просто жизненно необходимо.

Сама на днях столкнулась с феноменом повышенной ранимости. Дочка учила отрывок из стихотворения Николая Некрасова «Крестьянские дети». Выучила – оттараторила, а смысла, вижу, не поняла, да и не вникала особенно. Пришлось помочь. Прочувствовала, но спасибо не сказала. «Ты, – говорит, – настроение мне испортила!» «Зато ты отрывок прочла, как надо», – ответила я ей.

Откуда у молодого поколения эта чрезмерная чувствительность? Или как это называется? Повышенный идеализм, инфантилизм? Откуда он возник? Из-за дефицита социального опыта? Или в этом виноваты мы, взрослые, создавая своим отпрыскам тепличные условия, чрезмерно опекая их? Когда-то 6-летние дети, как герой поэмы Николая Некрасова, трудились рука об руку с отцами, 14-летние подростки на шахте работали, а сегодня в 23 они еще учатся и раздумывают о будущем. Но, боюсь, от этого они становятся лишь более уязвимыми и несамостоятельными. Первый серьезный кризис может просто сломать их. И «Гугл» не поможет.

С уважением, Ирина ПАЛУБЕЦ