Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен контроль соблюдения требований пожарной безопасности объектах Буда-Кошелевского района.

Так на текущей неделе была проведена выборочная проверка ГУО «Средняя школа №1 г. Буда-Кошелево». В ходе проверки были установлены факты эксплуатации неисправных огнетушителей, общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности требовала внесения в нее дополнений, а также присутствовали нарушения требований, предъявляемых на путях эвакуации.

Схожие нарушения были выявлены при мониторингах УО «Буда-Кошелевский ГСПЦ», ООО «ЛоджикБокс», ООО «Поиск-премиум», и СП «Амипак» ОАО.

По всем выявленным нарушениям руководителям объектов направлены рекомендации, установлены сроки исполнения.