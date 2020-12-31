К республиканской акции «Наши дети» присоединились депутаты Гусевицкого сельсовета.

Чудесное новогоднее настроение и сладкие подарки вручили ребятишкам из п. Красный Свет, аг. Пенчин, Новой и Старой Гусевицы депутаты Гусевицкого сельского Совета депутатов Артем Гришай, Александр Немцев, Татьяна Романенко и Ирина Кушнерова. В акции приняли участие работники учреждений образования и культуры Гусевицкого сельсовета.