Лиза Цыкунова и Вероника Парфенова поделились впечатлениями от участия в областном слете юных журналистов и блогеров

Как понять, подходит ли тебе профессия журналиста? Где узнать больше о специальности и найти единомышленников? Ответы на эти и многие другие вопросы мы нашли на втором слёте юных журналистов, который прошёл 29 декабря в Гомеле.

В этот день в университете имени Ф.Скорины собрались самые активные ребята из Гомельской области, которым близка тема журналистики и блогерства. В отличие от прошлогоднего мероприятия, на второй слёт приехали не только старшеклассники, но и ребята помладше. Мы увидели достопримечательности Гомеля, познакомились с культурой и историей города. Побывали областном музее военной славы и на ОАО «Гомсельмаш», где в качестве приятного дополнения к экскурсии предлагался вкусный обед и сладкие подарки.

Но как будущих журналистов нас больше всего заинтересовало знакомство с представителями этой профессии. Эксперты поделились с новичками собственным опытом и даже провели мастер-классы. Самые любознательные воспользовались возможностью задать вопросы и представить себя в роли участника телепередачи.

Мы побывали и в редакции «Гомельской правды», познакомились с её главным редактором. Увидели изнутри, как и кем создаётся одно из главных изданий области, побывали в студии звукозаписи, где приветливые ведущие каждый день поднимают настроение слушателям лучшими хитами, обсуждают острые социальные темы.

Заключительный этап съезда прошёл в «Ленинке», Гомельской областной библиотеке. Там же наградили 27 победителей и призеров областного конкурса «Юный блогер». Их работы стали лучшими среди 190 творческих проектов.

Уезжали не только с подарками, но и с багажом новых знаний и впечатлений. В том числе о вступительной кампании в разные ВУЗы.

Лиза Цыкунова и Вероника Парфенова,

участницы клуба «Юный журналист» газеты «Авангард»