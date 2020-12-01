По информации РОЧС, за истекший период нынешнего года в нашем районе произошло 52 пожара, на которых погибли 3 человека. В подавляющем большинстве случаев их причиной стало неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении.

Известная формула «выпил-закурил-уснул» – верный путь к трагедии. Человек в состоянии опьянения не может в полной мере осознавать опасность, исходящую от огня. Заторможенная реакция, неадекватная оценка своих действий, излишняя самоуверенность – все это может привести к беде.

Приняв определенную дозу алкоголя плюс сигарета, расслабившись, курильщик погружается в глубокий сон, из которого подчас не могут вывести ни вой пожарной сирены, ни едкий запах тлеющих вещей и мебели, ни повышение температуры в охваченном огнем жилище, загоревшемся от непотушенной сигареты. Как правило, в этом случае он получает сильнейшие ожоги или погибает.

К смерти уснувшего курильщика приводит не огонь, а токсичные продукты горения: достаточно 3-4 вдохов для потери сознания. Смертельную дозу угарного газа человек получает уже через 3 минуты, тогда как площадь горения может быть всего один-два квадратных метра.

Курящий человек подвергает риску не только себя, но и близких, а выброшенный окурок вполне может принести беду жильцам нижних этажей. Поэтому не лишним будет напомнить любящим табак соседям о предназначении пепельницы, да и самим, если пристрастились к вредной привычке, о ней не забыть.

Правила для курильщиков

Правила пожарной безопасности четко разграничивают ситуации, когда действия человека могут спровоцировать возгорание и привести к пожару. Так, согласно новым правилам, запрещено курить в кровати, оставлять без присмотра зажженные свечи, выбрасывать непотушенные сигареты и спички из оконных проемов, балконов и лоджий многоквартирных жилых домов, в стволы мусоропроводов, мусорные контейнеры, баки, урны на придомовой территории.

«Будьте особенно осторожны, когда курите, если вы употребляли алкоголь или принимали лекарства, так как это может повлиять на ваше понимание того, что происходит вокруг вас. Используйте пепельницу из негорючих теплоизолирующих материалов, стойкую к опрокидыванию, и не опорожняйте ее в мусорное ведро, ибо это может привести к загоранию мусора, – предупреждают спасатели. – А лучше всего постарайтесь бросить курить».

Надежный помощник – АПИ

Одним из способов защиты вашей жизни может стать установка автономных пожарных извещателей. Данный прибор – эффективное средство обнаружения в кратчайшее время задымления в доме, дающее возможность принять меры по защите семьи и имущества от пожара.

Те, кто уже позаботился о своей безопасности и установил в своем домовладении АПИ, должны следить за его исправностью, своевременно заменяя элемент питания в случае разрядки. Проводить проверку работоспособности извещателя рекомендуется примерно один раз в месяц, вызывая его срабатывание от кнопки, а один раз в год следует очищать оптическую систему АПИ от пыли путем отсоса воздуха через щели в корпусе с помощью пылесоса.

Наиболее удачным решением может стать соединение АПИ в единую сеть с соседними домами или квартирами, а также вывод его сигнала на светозвуковое устройство, размещенное на фасаде дома. Если хозяин «неблагополучного» дома на сигнал не отреагирует, тревогу поднимут прохожие или соседи, у которых параллельно срабатывает АПИ.

Что делать, если возник пожар?

Небольшой очаг можно потушить при помощи покрывала или полотенца из несинтетических материалов: накройте пламя, перекрыв доступ кислорода, и огонь погаснет. А можно и с помощью воды, но следует помнить, что заливать водой приборы, подключенные к электросети, и горящее масло ни в коем случае нельзя.

Если вы не справились с загоранием за 2-3 минуты, вызывайте спасателей по телефонам: 101, 112, так как дальнейшая потеря времени приведет к его развитию. Назовите диспетчеру адрес, место пожара, сообщите о наличии в здании людей, угрозы ближайшим строениям. Немедленно покиньте квартиру, дом. По возможности плотно закройте дверь в горящее помещение, чтобы не дать огню распространиться. Эвакуируйте жильцов, соседей, помогите престарелым и несовершеннолетним. По возможности обесточьте дом, отключите газ, если живете в частном секторе. По приезде подразделений МЧС сообщите, остались ли в здании люди, что и где горит.

А если покинуть жилье не удалось, выходите на балкон и привлекайте внимание прохожих. Выйти невозможно из-за сильного дыма – проложите дверные щели мокрыми тряпками, лучше по периметру двери, что не даст задымлению и высокой температуре быстро распространиться по квартире. Кстати, мокрая тряпка – весьма действенное подручное средство борьбы с дымом. Если прикрыть ею лицо, можно достаточно свободно дышать даже в дыму, правда, не в очень плотном. Также с ее помощью можно продержаться до прихода пожарных. В крайнем случае, лягте на пол: там, как правило, есть так называемая нейтральная зона, где дыма практически нет, поскольку он поднимается в основном вверх.

И еще: во время пожара нельзя паниковать, пользоваться лифтом (он может остановиться и превратиться в смертельную ловушку), открывать окна (приток кислорода дает огню разгореться ещё больше), возвращаться в дом, бегать. Если загорелась одежда, на горящего человека необходимо накинуть одеяло.

Помните: залог вашего благополучия – соблюдение правил пожарной безопасности.

Подготовила Антонина ТАРАСОВА