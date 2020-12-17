Белорусские медики не рекомендуют без необходимости проводить контрольное КТ после перенесенного COVID-19, сообщил кандидат медицинских наук заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования Юрий Горбич в эфире программы «Понятная политика» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

Он отметил, что у некоторых пациентов поражение легких абсолютно проходит, повторное КТ не выявляет каких-либо значимых изменений. «Мы сейчас говорим о контрольных КТ, которые реально лучше не делать, если человека ничего не беспокоит. Нужно понимать: КТ не лечит», — сказал он.

У некоторых пациентов, действительно, может остаться фиброз легких, но поражение не будет влиять на качество жизни. У иных людей, особенно которые тяжело перенесли заболевание и достаточно долго находились на искусственной вентиляции легких, могут оставаться фиброзные изменения, влияющие на качество жизни. «Это ограничивает физическую нагрузку, которую человек способен переносить. Это не значит, что человек не может выйти из квартиры, но два мешка картошки на себе он не принесет», — пояснил Юрий Горбич.

Медики также обратили внимание, что попадание на ИВЛ далеко не всегда приводит к летальному исходу для пациента. «Летальность среди пациентов, к которым были вынуждены применять полную респираторную поддержку, значительно выше, чем в других категориях. Но попадание на ИВЛ не приговор», — отметил ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии БГМУ, главный внештатный анестезиолог Минска Игорь Ялонецкий.

По его словам, в отделениях реанимации пациенты действительно сложные и требуют большого внимания. «Реанимационные отделения оснащены, аппаратов ИВЛ достаточно, более половины аппаратов из парка Минска свободны. Кислородное обеспечение присутствует: расширяется количество кислородных точек, устанавливаются дополнительные концентраторы, причем не в реанимационных отделениях, там они были всегда», — сказал он.

По данным Минздрава, на выплату ковидных надбавок направлено около Br465 млн. Их получили более 86 тыс. сотрудников здравоохранения: 20 тыс. врачей, 43 тыс. средних медработников и 23 тыс. иных сотрудников сферы (лифтеры, дезинфекторы, водители и др.). Средний размер фактически выплаченной надбавки врачам составляет Br800-Br1,9 тыс., медсестрам — Br500-Br1,1 тыс., иным работникам — Br400-Br600. Работая на ставку с ковидными пациентами, врач анестезиолог-реаниматолог зарабатывает около Br4,7 тыс., медсестра-анестезист — Br3,1 тыс., санитарка отделения анестезиологии и реанимации — Br1,5 тыс.