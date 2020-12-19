Минздрав рекомендует отказаться от новогодних корпоративов, сообщил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко в эфире программы «Понятная политика» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

«Министерство здравоохранения совместно со Всемирным банком разработало информационную стратегию, и первая акция будет проходить под девизом «Новый год — домашний праздник», — сказал Александр Тарасенко. — Мы призываем население не посещать общественные места (рестораны, кафе, корпоративы), ограничить посещение родственников, потому что есть определенный риск, особенно для возрастных людей с хроническими заболеваниями. Новый год — это действительно домашний праздник».

По словам кандидата медицинских наук заведующего кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования Юрия Горбича, сейчас в стране действительно больше пациентов с коронавирусом, чем это было в первую волну. Если весной госпитализировали фактически всех, в том числе с легким течением заболевания и даже контактов первого уровня, то в настоящий момент стационары принимают более тяжелых пациентов.

Выход на плато по заболеваемости COVID-19 ожидается к концу декабря. На этом уровне, по прогнозам, страна продержится месяц-два, после чего пойдет постепенное снижение числа регистрируемых случаев COVID-19.