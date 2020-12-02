На территории Буда-Кошелевского района проведены тактико- специальные учения и штабные тренировки в учреждении «Буда-Кошелевская районная ветеринарная станция» на тему «Действия личного состава звена ветеринарной разведки при возникновении ЧС связанной с болезнью животных», в учреждении «Буда-Кошелевский районный центр гигиены и эпидемиологии» на тему «Действия личного состава звена эпидемиологической разведки связанной с заболеваемостью людей», а также в Буда-Кошелевской районной государственной инспекциии по семеноводству, карантину и защите растений на тему «Действия личного состава звена фитопатологической разведки при возникновении ЧС связанной с болезнью растений». Целью тренировки ставилось проверка действий персонала объекта, навыков руководящего состава и гражданских формирований гражданской обороны при проведении мероприятий гражданской обороны. На учения и штабные тренировки привлекались штабы гражданской обороны, а также звено ветеринарной разведки, звено эпидемиологической разведки и звено фитопатологической разведки. На тренировках присутствовал представитель РОЧС Каперзов А.К.

Смоделированные ситуации максимально приближены к реальным событиям, позволили на практике отработать четкость и слаженность действий всех служб. Имеющие место замечания и недостатки были детально разобраны по итогам тренировки. Установленные ЧС были ликвидированы, поставленные цели учений достигнуты.