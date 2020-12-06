«От имени и по поручению одиноко проживающего пенсионера, инвалида II группы, ветерана труда, человека пожилого возраста Кончиц Валентина Ивановича мне хочется рассказать на страницах газеты о замечательном человеке, работнице центра социального обслуживания населения Светлане Николаевне Васильцовой.

На своем участке в г.п. Уваровичи она обслуживает несколько человек. Когда заходит в дом, без подсказок сразу видит, что и как нужно делать. Своевременно доставит продукты питания, лекарства и приготовит вкуснейшие блюда. Кроме того, наведет идеальный порядок в доме, снимет и перестирает шторы, занавески, покрывала и т.д. Не останется незамеченным и огород, цветники. После уборки и прополки вынесет и упакует мусор.



От имени ветеранов, которых обслуживает Светлана Николаевна, хочется пожелать ей крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в ее благородном труде, а также чтобы у нее на душе всегда было весеннее настроение.



Василий Егорович Левенков,

житель г.п. Уваровичи».



Вот такое теплое письмо мы получили на днях из Уварович. Вернее, даже не письмо, а «благодарность с доставкой».Василий Егорович привез его к нам в редакцию лично. Причем уваровчанин заранее узнал, какую газету читает Светлана Васильцова.

Конечно, нам тоже захотелось познакомиться с этой женщиной. Договорились о встрече. Светлану Николаевну застали у дома одной из своих подопечных, жительницы Новой Гусевицы, Нины Архиповны Савченко. Так сложилось, что 91-летняя пенсионерка, много лет проработавшая в местном хозяйстве, сегодня живет одна. Она также с благодарностью отзывается о Светлане Николаевне. Сразу понимаешь, что вовсе не «служебные отношения» связывают этих двух женщин. В доме чисто и тепло, вкусно пахло домашней пищей. Сегодня в меню: свеженькая манная каша, на обед – борщ. Даже в незначительных жестах чувствовалась огромная доброта и дочерняя забота Светланы Васильцовой. То, как она поправила платок Нины Архиповны, как пожилая женщина засуетилась и обрадовалась ее приходу.

Улучшив несколько минут для разговора, Светлана Николаевна поделилась с нами своим житьем-бытьем. Уроженка Гусевицы, здесь проходит вся ее жизнь. Дети – сын и дочь – уже взрослые, имеют свои семьи и живут в областном центре. Она – счастливая мама и бабушка. Муж всегда рядом, работает в местном хозяйстве. У Васильцовых свой дом, огород, домашние питомцы. Словом, жизнь, наполненная своими проблемами, радостями и … своим счастьем.

Светлана Николаевна ухаживает за пожилыми людьми уже седьмой год. Сегодня у нее их семеро – в Гусевице и Уваровичах. «Где бы я не работала, люблю, чтобы во всем был порядок, – делится с нами собеседница. – И это качество во многом мне помогает. Мои подопечные стали для меня уже родными. Знаю их привычки, предпочтения, проблемы. У меня есть определенный график посещений, но навещаю их чаще. Бывает, волнуюсь, как, например, прогрелась печь в морозы – обязательно загляну еще раз и проверю. Приготовить обед, принести воды, убрать в доме, купить лекарства – далеко неполный перечень услуг, который выполняем мы, социальные работники. Кроме того, ведем и положенную документацию. Все это, безусловно, необходимо в нашей работе. Но, знаете, на мой взгляд, лишний раз сказать доброе слово, поговорить, выслушать, просто побыть рядом – именно эти простые вещи куда важнее для пожилого человека.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец