Врач – это слово я знаю с самого детства: мне посчастливилось родиться в семье врачей и познать весь глубокий смысл этого слова.

В моей жизни всегда был пример самых отважных и ответственных, самых смелых и решительных людей, готовых рискнуть своей жизнью и комфортом ради жизни и комфорта других. Ведь врач – это не про деньги, признание и славу, а про отвагу, надежность и самую настоящую любовь.

Мы привыкли видеть врачей серьезными, иногда даже суровыми и жестокими. Но не стоит забывать, что за каждым медицинским работником стоит, в первую очередь, человек. Человек со своей жизнью, со своими душевными переживаниями, со своей историей. Человек, закаленный жизненным опытом.

Сейчас не только наша страна, но и весь мир переживают непростое время. И наши врачи – незаменимый и основополагающий ресурс для решения данной проблемы.

Спасибо, доктор, за бесконечную отвагу и смелость, за искреннюю заботу и понимание, за поддержку и готовность всегда протянуть руку помощи. И спасибо вам, родители! Ведь именно благодаря вашему примеру я на все сто процентов уверена в том, что говорю и чувствую.

Алина Корсак, гимназия, 11 класс