Положение о порядке проведения в 2020-м году районного смотра-конкурса

Общие положения:

1.1. настоящее Положение определяет порядок проведения в 2020 году районного смотра-конкурса на лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий предприятий, учреждений, организаций, частных домовладений города Буда-Кошелево и Буда-Кошелевского района (далее – районный смотр-конкурс) в рамках подготовки и проведения новогодних праздников;

1.2. районный смотр-конкурс проводится в целях художественного оформления территорий сельских населенных пунктов, прилегающих территорий, фасадов зданий организаций, предприятий и учреждений района, частных домовладений в дни празднования Нового года и рождественских праздников, создания общего праздничного настроения у жителей и гостей Буда-Кошелевского района.

Основными задачами районного смотра-конкурса являются:

2.1. активизация деятельности, стимулирование руководителей организаций и предприятий района, индивидуальных предпринимателей, жителей в оформлении прилегающих территорий, фасадов зданий организаций и предприятий, частных домовладений;

2.2. обобщение и распространение положительного опыта в деле улучшения художественного оформления города Буда-Кошелево, населенных пунктов Буда-Кошелевского района;

2.3. формирование праздничного настроения у жителей Буда-Кошелевского района;

2.4. создание праздничного облика города Буда-Кошелево, Буда-Кошелевского района в преддверии и в период проведения новогодних и рождественских праздников.

Сроки проведения районного смотра-конкурса:

3.1. доведение условий районного смотра-конкурса с 17 декабря 2020 г. по 24 декабря 2020 г. до председателей сельских исполнительных комитетов, жителей, руководителей организаций, предприятий, учреждений, субъектов малого и среднего бизнеса г. Буда-Кошелево и Буда-Кошелевского района;

3.2. работа комиссии по осмотру и оценке сельских населенных пунктов, предприятий, организаций и учреждений, субъектов малого и среднего бизнеса, индивидуальных жилых домов состоится с 28 декабря 2020 г. по 31 декабря 2020 г.;

3.3. подведение итогов районного смотра-конкурса состоится 5 января 2021 года.

В районном смотре-конкурсе принимают участие предприятия, учреждения, организации, осуществляющие свою деятельность на территории Буда-Кошелевского района, независимо от форм собственности, индивидуальные предприниматели, а также все желающие жители города Буда-Кошелево и Буда-Кошелевского района. Объекты оценки смотра-конкурса:

5.1. оформление фасада здания и входной группы (наличие поздравительных обращений с Новым годом в виде буквенных сообщений или световых коробов, оформление световыми фигурами, гирляндами и огнями, а так же иными новогодними украшениями);

5.2. оформление прилегающей территории (использование объемных скульптур, установка, украшение живых и искусственных елей, оформление деревьев, расположенных на прилегающих к зданию территориях фигурами, гирляндами и огнями, и иными новогодними украшениями);

5.3. оформление витражей и витрин (наличие поздравительных сообщений с Новым годом, оформление световыми гирляндами, световыми шнурами, иными декоративными светильниками, использование декоративных шаров, шнуров, фигур Деда Мороза и Снегурочки и иных тематических изображений);

5.4. единство стиля оформления и целостность композиции, гармония цветового решения в оформлении;

5.5. использование новых дизайнерских решений в оформлении, художественная и эстетическая зрелищность;

5.6. техника и качество исполнения;

5.7. уникальность, оригинальность и эстетичность, многообразие приемов и способов новогоднего оформления;

5.8. пожарная безопасность и санитарное состояние.

Условия и порядок проведения смотра-конкурса:

6.1. подготовку, проведение, подведение итогов районного смотра-конкурса осуществляет конкурсная комиссия;

6.2. комиссия производит осмотр и оценку объектов, по десятибалльной системе, на соответствие критериям, определенным пунктом 7 настоящим положением;

6.3. объезд сельских населенных пунктов, предприятий, организаций и учреждений, субъектов малого и среднего бизнеса, индивидуальных жилых домов будет осуществляться членами конкурсной комиссии с 28 декабря 2020 г. по 31 декабря 2020 г.;

6.4. подведение итогов состоится 5 января 2021 г.;

6.5. при обсуждении конкурсной комиссией итогов районного смотра-конкурса готовится протокол об определении победителей районного смотра-конкурса I, II, III степени на лучшее новогоднее оформление сельских населенных пунктов, предприятий, организаций, учреждений, субъектов малого и среднего бизнеса, частных домовладений по следующим номинациям:

6.5.1. «Лучшее новогоднее оформление сельских населенных пунктов»;

6.5.2. «Лучшее новогоднее оформление среди предприятий и организаций Буда-Кошелевского района»;

6.5.3. «Лучшее новогоднее оформление среди учреждений социальной сферы г. Буда-Кошелево»;

6.5.4. «Лучшее новогоднее оформление среди учреждений социальной сферы Буда-Кошелевского района»;

6.5.5. «Лучшее новогоднее оформление среди предприятий и организаций малого и среднего бизнеса»;

6.5.6. «Лучшее новогоднее оформление частного домовладения»;

6.5.7. «Лучшая новогодняя сказка».

6.6. решение конкурсной комиссии о подведении итогов районного смотра-конкурса оформляется протоколом, который подписывается всеми членами конкурсной комиссии;

6.7. победители конкурса награждаются дипломами райисполкома;

6.8. приобретение материалов и изготовление дипломов для награждения победителей районного смотра-конкурса осуществляется отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета;

6.9. положение о районном смотре-конкурсе и результаты районного смотра-конкурса будут обнародованы в газете «Авангард» и на официальном сайте райисполкома www.buda-koshelevo.gomel-region.by.

Критерии оценки районного смотра-конкурса:

7.1. Новогоднее приветствие

Отлично – 10 баллов;

Хорошо – 7 баллов;

Удовлетворительно – 5 баллов.

7.2. Красочное оформление новогодней елки (при ее наличии)

Отлично – 10 баллов;

Хорошо – 7 баллов;

Удовлетворительно – 5 баллов.

7.3. Оригинальность и новизна новогоднего оформления фасада здания и прилегающей территории

Отлично – 10 баллов;

Хорошо – 7 баллов;

Удовлетворительно – 5 баллов.

7.4. Единая сюжетная линия новогоднего оформления

Отлично – 10 баллов;

Хорошо – 7 баллов;

Удовлетворительно – 5 баллов.

7.5. Размещение дополнительных малых архитектурных форм (по тематике), фигур, скульптур (снежных, ледяных, деревянных и др.)

Отлично – 10 баллов;

Хорошо – 7 баллов;

Удовлетворительно – 5 баллов.

7.6. Наличие поздравительных надписей, рождественской и новогодней символики, растяжек

Отлично – 10 баллов;

Хорошо – 7 баллов;

Удовлетворительно – 5 баллов.

7.7. Использование светодиодных конструкций в праздничном оформлении

Отлично – 10 баллов;

Хорошо – 7 баллов;

Удовлетворительно – 5 баллов.

7.8. Использование современных материалов и технологий в оформлении территории

Отлично – 10 баллов;

Хорошо – 7 баллов;

Удовлетворительно – 5 баллов.

7.9. Пожарная безопасность и санитарное состояние прилегающих территорий

Отлично – 10 баллов;

Хорошо – 7 баллов;

Удовлетворительно – 5 баллов.