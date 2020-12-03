При пятидневной рабочей неделе:
рабочие дни — 257,
нерабочие — 108.
При шестидневной рабочей неделе:
рабочие дни — 305,
нерабочие — 60.
Расчетная норма рабочего времени для пятидневной рабочей недели:
при 40-часовой рабочей неделе — 2050*,
при 35-часовой рабочей неделе — 1793.
Расчетная норма рабочего времени для шестидневной рабочей недели:
при 40-часовой рабочей неделе — 2031,
при 35-часовой рабочей неделе — 1774.
Нерабочие праздничные дни в 2021 году:
1 и 2 января — Новый год,
7 января — Рождество Христово (православное Рождество),
8 марта — День женщин,
1 мая — Праздник труда,
9 мая — День Победы,
11 мая — Радуница (по календарю православной конфессии),
3 июля — День Независимости Республики Беларусь (День Республики),
7 ноября — День Октябрьской революции,
25 декабря — Рождество Христово (католическое Рождество).
За каждый час работы в государственные праздники, праздничные и выходные дни производится доплата.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 ноября 2020 года №635 утвержден перенос рабочих дней в 2021 году.
*Здесь и далее в часах.
Источник: Министерство труда и социальной защиты.