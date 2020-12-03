При пятидневной рабочей неделе:

рабочие дни — 257,

нерабочие — 108.

При шестидневной рабочей неделе:

рабочие дни — 305,

нерабочие — 60.

Расчетная норма рабочего времени для пятидневной рабочей недели:

при 40-часовой рабочей неделе — 2050*,

при 35-часовой рабочей неделе — 1793.

Расчетная норма рабочего времени для шестидневной рабочей недели:

при 40-часовой рабочей неделе — 2031,

при 35-часовой рабочей неделе — 1774.

Нерабочие праздничные дни в 2021 году:

1 и 2 января — Новый год,

7 января — Рождество Христово (православное Рождество),

8 марта — День женщин,

1 мая — Праздник труда,

9 мая — День Победы,

11 мая — Радуница (по календарю православной конфессии),

3 июля — День Независимости Республики Беларусь (День Республики),

7 ноября — День Октябрьской революции,

25 декабря — Рождество Христово (католическое Рождество).

За каждый час работы в государственные праздники, праздничные и выходные дни производится доплата.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 ноября 2020 года №635 утвержден перенос рабочих дней в 2021 году.

*Здесь и далее в часах.

Источник: Министерство труда и социальной защиты.

Белта