Профсоюзные лидеры обсудили создание первичных профсоюзных организаций в частном секторе экономики

На территории района создано 97 первичных профорганизаций, 13 профсоюзных групп и цеховых комитетов, 6 из них появились в частном секторе. Об этом сообщила председатель районного объединения профсоюзов Татьяна Бурнышева, выступая перед участниками диалоговой площадки.

Представители бизнеса сами обращаются в районное объединение профсоюзов с просьбой помочь провести организационное собрание в их коллективах. «Есть руководители, которые понимают, что создание первичек направлено на развитие социального партнерства. Во всем мире налажена практика, когда между нанимателем и работником существует третья сторона — профсоюз, который стоит на страже социальных интересов граждан», — подчеркнула председатель профсоюза работников АПК Елена Степаненко. Так, в 2019-м году была создана первичка в фермерском хозяйстве «Романенко Т.М.», в начале нынешнего года еще 2 первички появились в ЧТУП «Ярина» и ООО «Вахавяк-плюс».

О деятельности первички Буда-Кошелевского опытного лесхоза рассказал ее председатель Александр Рапинчук и заместитель директора по идеологической работе Татьяна Павлюкова. К слову, Буда-Кошелевский лесхоз является ярким примером социального партнерства профсоюза и нанимателя.

В работе диалоговой площадки в качестве экспертов приняли участие: заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков, председатель районной организации профсоюзов работников образования и науки Нина Ананич и председатель самой массовой первичной профсоюзной организации РУП «Белоруснефть-Особино» Ирина Рогова. Вела мероприятие председатель районного объединения профсоюзов Татьяна Бурнышева.