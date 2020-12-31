Для меня Новый год – это

то, что было в детстве.

Завожу машину времени,

погнали…

Раньше я ждала этого дня целый год. Всю неделю до праздника наблюдаешь, как все бегают по магазинам и докупают подарки или продукты. И хотя все суетятся, но обязательно скажут: «С наступающим!» И так круто на душе! Потому что понимаешь, что ты не одна ждешь этот праздник. Праздник, когда можно будет не спать всю ночь.

С самого утра в доме стоит суета, витают всякие запахи. Уже готовы селедка под шубой, оливье и еще много чего. А вечером запахнет курочкой на бутылке. Помните? Я всегда вызывалась носить готовые блюда из кухни на стол, чтобы что-то слямзить по дороге. Не потому что была голодная, просто ради интереса.

На стол-книгу ставилась лучшая посуда, которая была в доме, надевались самые лучшие наряды. Ох! Это были самые красивые вещи на свете! И обязательно нужно было помыться, чтобы чистым войти в наступающий год.

Квартиры в этот день вообще не закрывались. Мама мне говорила: «Сходи к тете Маше, отнеси ей банку помидоров и попроси майонез». И ты, счастливая, топаешь на первый этаж с этой банкой, заходишь в открытую дверь и орешь с порога: «Теть Маш, я тут помидоры принесла, а мама просила баночку майонеза». И соседка, вытирая руки о фартук, выбегала из кухни, неся майонез для мамы и горсточку конфет для меня. Из комнаты доносились звуки «Карнавальной ночи», обязательно мигала гирлянда на елке.

Мы елку, кстати, наряжали всегда 31-го, под «Иронию судьбы». Всенепременно. В этот момент в доме начинало вкусно пахнуть еще и елкой. Я бережно доставала из коробки стеклянные игрушки, которые вешались на скрепки. И обязательно самый красивый шарик оказывался почему-то разбитым. На елку всегда вешали конфеты. Я их незаметно подъедала, а пустые бумажки так и оставались висеть. И еще я писала на бумажках желания и запихивала их в игрушки: кто-то сказал мне, что так они непременно сбудутся. Не сбывались. Но делаю так до сих пор. И детей научила.

Около 22.00 все начинали наряжаться и постепенно усаживаться за стол, потому что надо было проводить старый год. Выпивали и закусывали салатом, который был специально приготовлен «доновогогода»: в Новый год непременно нужно было войти с «богатым» столом.

И вот наступал Новый год! Все кричали «Ура!», обнимались, целовались и поздравляли друг друга. Искренне. Пили шампанское, бросали серпантин и взрывали хлопушки, зажигали бенгальские огни. Я всегда плакала в этот момент. От счастья.

А потом мы выходили на улицу, где собирались почти все соседи. Поздравляли друг друга, улыбались, смеялись и пели песни под гармонь. И знаете, в эту ночь все были по-настоящему счастливы. Ну, по крайней мере, я была точно.

Ирина Шутова