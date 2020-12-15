Куда выбрасывать крупногабаритный мусор и отработанные батарейки?

— Могут ли владельцы торговых павильонов и магазинов выбрасывать свои отходы в общедомовой контейнер?

— Что делать со стаей бродячих собак, разгуливающей под окнами многоквартирного дома?

— Можно ли во всех дворах поставить контейнеры для отработанных лампочек и батареек?

— Как избавиться от крупногабаритного мусора жителям частного сектора?

Эти и другие вопросы можно задать на прямой линии «Гомельскай праўды».

Гость редакции – директор предприятия «Спецкоммунтранс» Валерий Иванович ТКАЧЕВ .

Звоните в пятницу, 18 декабря, с 11.00 до 12.00 по телефону 8 (0232) 33-26-89.

Свои вопросы можно также присылать на адрес электронной почты gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».