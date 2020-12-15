Куда выбрасывать крупногабаритный мусор и отработанные батарейки?
— Могут ли владельцы торговых павильонов и магазинов выбрасывать свои отходы в общедомовой контейнер?
— Что делать со стаей бродячих собак, разгуливающей под окнами многоквартирного дома?
— Можно ли во всех дворах поставить контейнеры для отработанных лампочек и батареек?
— Как избавиться от крупногабаритного мусора жителям частного сектора?
Эти и другие вопросы можно задать на прямой линии «Гомельскай праўды».
Гость редакции – директор предприятия «Спецкоммунтранс» Валерий Иванович ТКАЧЕВ .
Звоните в пятницу, 18 декабря, с 11.00 до 12.00 по телефону 8 (0232) 33-26-89.
Свои вопросы можно также присылать на адрес электронной почты gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».