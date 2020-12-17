В канун проведения новогодних и рождественских праздников особенно актуальны вопросы пожарной безопасности. С целью обеспечения проведения мероприятий в этот период работники Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели мониторинг мест установок новогодних елок в учреждениях культуры и образования.

В ходе мониторинга проверены наличие первичных средств пожаротушения в помещениях, состояние эвакуационных выходов, исправность электропроводки, а также работоспособность пожарной автоматики. В целом на всех объектах соблюдается противопожарный режим, выявленные незначительные нарушения устранены в ходе проверок.

Также о мерах пожарной безопасности проинструктированы руководители учреждений и работники, задействованные во время проведения новогодних мероприятий. Спасатели еще раз напомнили о том, как пользоваться первичными средствами пожаротушения в случае возникновения пожара, практически отработали план эвакуации.