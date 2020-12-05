Сегодня, в первую субботу декабря, профессиональный праздник отмечают страховые работники – люди, избравшие своим призванием поддержку и помощь всем, кто попал в трудную ситуацию. Именно они помогают нам защитить движимое и недвижимое имущество, здоровье и даже нашу жизнь от непредвиденных рисков.

Об одной из них, главном бухгалтере представительства Белгосстраха по Буда-Кошелевскому району Тамаре Киреенко, и будет наш сегодняшний разговор.

Работает Тамара Ивановна в организации всю свою трудовую жизнь: в июне следующего года будет 40 лет с того момента, как после окончания Минского финансово-экономического колледжа она пришла в страховую компанию на должность инспектора «Госстраха». Проработав год страховщиком, перешла в бухгалтерию экономистом, затем стала бухгалтером. Работа с цифрами, как отметила Тамара Ивановна, пришлась ей по душе.

– Бухгалтерия – это мое призвание. Еще со школы дружила с цифрами и всегда точно знала, что с гуманитарными науками связывать свою жизнь не стану, – говорит специалист. – Имея математический склад ума, нашла своим способностям должное применение. Современная бухгалтерия автоматизирована, поэтому необходимы знания работы с компьютером, бухгалтерскими программами.

Именно благодаря упорству, скрупулезности, настойчивости и внимательности в 2012 году Тамара Киреенко стала главным бухгалтером районного представительства Белгосстраха. Много сложных путей пройдено за эти годы, в представительстве сменилось пять директоров. Как утверждает женщина, со всеми у нее складывались хорошие рабочие отношения, ведь главное – качественно выполнять свою работу, тогда и нареканий от руководства не будет.

– Финансовое здоровье организации – показатель грамотной работы бухгалтерии, – считает Тамара Ивановна. – Постановка и ведение учета, контроль за движением имущества, составление бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности – эти и многие другие задачи входят сейчас в мои обязанности. Работа главного бухгалтера требует много труда и знаний, к ней нужно подходить с полной серьезностью и внимательностью.

Безусловно, работа в страховой компании накладывает отпечаток и на повседневную жизнь: Тамара Киреенко не понаслышке знает, что страховка – это не деньги, это душевный комфорт.

– Наша жизнь полна неожиданностей. Хорошо, когда они оказываются приятными, а вот когда не очень, на ум приходит знаменитая пословица: «Знал бы, где упадешь, соломки подстелил бы». Каждый из нас хочет быть уверенным в завтрашнем дне и спокойным за свою судьбу. И это чувство, поверьте, в большей степени присуще людям, у которых есть страховой полис. Поэтому вполне закономерно, что в деятельности нашего представительства так или иначе задействован практически каждый житель района, ведь в настоящее время защитить можно все, что угодно: движимое и недвижимое имущество, здоровье и даже жизнь. Своими клиентами мы дорожим и заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, – делится Тамара Ивановна.

Компетентный и серьезный специалист на работе, а дома заботливая и любящая мама и бабушка. У Тамары Ивановны крепкая и дружная семья, которую она считает главным смыслом жизни.

Всем работникам страховой сферы Тамара Киреенко желает здоровья, успехов в труде, семейного благополучия, счастья, мира и добра. И, конечно же, побольше светлых и удачных дней в жизни и поменьше страховых случаев.

Ирина ШУТОВА

Фото Ирины Палубец