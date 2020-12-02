17 ноября двукратная чемпионка Европейских игр по борьбе Василиса Марзалюк призвала белорусских атлетов выступить с открытым обращением к международной общественности.

«Наш долг — не выступать с политическими призывами, а побеждать на спортивных аренах, радуя своими достижениями наших болельщиков! На протяжении долгих лет суверенной истории нашей страны мы защищали символы и цвета белорусского флага. Мы не хотим менять государственную символику, лишаться чести выступать под флагом родной страны и не иметь возможности подниматься на пьедестал под звуки белорусского гимна! Нам есть чем гордиться!», говорится в обращении.

Свои подписи под документом уже поставили более двух тысяч отечественных спортсменов, тренеров и других сотрудников спортивной отрасли страны. В их числе легендарный борец вольного стиля, трехкратный олимпийский чемпион, семикратный победитель мировых первенств Александр Медведь, двукратная олимпийская чемпионка по академической гребле Екатерина Карстен, восьмикратная чемпионка мира, бронзовая медалистка Олимпиады в Афинах Наталья Цилинская, бронзовая медалистка Игр – 2008, чемпионка мира по современному пятиборью Анастасия Прокопенко, мама шестикратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Виталия Щербо Валентина Николаевна.

К призыву продолжают присоединяться представители многих национальных команд по видам спорта.

Сегодня в управлении спорта и туризма Гомельского облисполкома обращение также подписали легкоатлеты Гомельщины.

Старший тренер национальной команды Беларуси по лёгкой атлетике по Гомельской области Кирилл Зиновенко рассказал, что поставил подпись в поддержку белорусского спорта и его дальнейшего развития. Тренер также отметил, что спортсменам нужно заниматься своим делом и показывать достойные результаты, не смешивать их с политикой.

– Подписал письмо, потому что хочу выступать под своим государственным флагом, а не под каким-либо нейтральным. За свою страну, поскольку она поддерживает и дает развитие, – отметил член национальной сборной Беларуси по легкой атлетике Марк Патей.

Поставить подпись под обращением можно с 8.30 до 17.30 в управлении спорта и туризма Гомельского облисполкома (г. Гомель, ул. Советская, 28) в холле первого этажа в будние дни.



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