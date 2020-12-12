Маша родилась с припухшим веком. Ее лечили от аллергии, от инфекции, но ничего не помогало.

На 4 году жизни состояние малышки резко ухудшилось: глазик начал распухать, веко стало плохо открываться. Но после проведенной операции лучше не стало: диагноз был поставлен неверно. Как оказалось, у Маши был другой тип опухоли – лимфангиома, вырезать которую невозможно. В течение года пришлось перенести еще две операции по устранению последствий первой. Как итог – подкорректировали работу века, но восстановить до нормы не смогли.

Впоследствии в Боровлянах девочке попробовали ввести препарат «Пицибанил», которым лечили лимфангиому в других странах. Первый раз – безуспешно, второй – слишком много. Маша с мужеством переносила страшную боль. И снова была проведена экстренная операция.

Сейчас Марии 18 лет. Опухоль по-прежнему на месте, состояние ухудшается. На просьбу о помощи откликнулся профессор Венской частной клиники, который специализируется на орбитальной хирургии сложных случаев. Он готов помочь Маше. За три фазы введения очень эффективного препарата «Блеомицин» с промежутком в месяц опухоль окончательно усохнет, пройдет отечность, не будет давления на зрительный нерв – Маша сохранит зрение. Стоимость лечения составляет 18659,03 евро.

Девушке можно помочь, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Маше Давидовской:

1. Электронный платеж / онлайн-пожертвование. Помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт), внеся онлайн пожертвование, перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/.

2. Банковский благотворительный счет. Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3. Система «Расчет» (ЕРИП). Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

4. SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, можно совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение вида:

1222 < Фамилия > <Сумма>

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