У 4-летнего Максима Игнатовича из г. Минска тяжелое генетическое заболевание – туберозный склероз. Первые приступы появились у мальчика уже на второй неделе жизни, а образования в головном мозге были обнаружены в 2,5 месяца.



Чтобы избавить ребенка от припадков, повторявшихся по 15-20 раз в сутки, врачи провели ему три операции на головном мозге и назначили препарат «Сабрил». Для Максима он жизненно важен. Именно благодаря этому лекарству и непрерывной реабилитации малыш встал на ноги, начал понимать речь, произнес свои первые слова.

На мир сейчас мальчик смотрит через очки, которые носит из-за образований в глазах, ухудшающих его зрение, но он не отчаивается. В этом сентябре Максим смог пойти в детский сад, в интегрированную группу. Он тянется к детям, любит заниматься.

К сожалению, заболевание Максима неизлечимое, но облегчить его течение и проявления возможно. И хотя судороги удалось купировать, доброкачественные образования по всему телу по-прежнему есть. Чтобы ребенок не утратил всего того, чего добился, ему постоянно необходимо принимать дорогостоящий препарат «Сабрила», стоимость одной упаковки – 85,70 бел. рублей. В ближайшее время необходимо 88 таких упаковок. Родители мальчика всем сердцем просят о помощи.

Поддержать ребенка можно, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Игнатовичу Максиму:

1. Электронный платеж / онлайн-пожертвование. Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт), внеся онлайн-пожертвование, перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/.

2. Банковский благотворительный счет. Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи «Вера».

3. Система «Расчет» (ЕРИП). Для проведения платежа нужно выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

В случае возникновения проблем с поиском услуги выполняйте поиск по УНП: 591029371.

4. SMS-пожертвование. Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Фамилия ребенка> <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Игнатович ПРОБЕЛ сумма