Новый год ассоциируется с семейным застольем. Мы решили узнать, какие блюда традиционно появляются на праздничном столе наших земляков.

 

Анастасия АБРАМОВИЧ, кассир:
– Новогоднее застолье для меня – это салаты «Оливье», «Крабовые палочки» и, конечно, мандарины.

 

 

Тамара ТАЧАНОВА, пенсионер:
– Уже стало традицией готовить домашние колбаски. А ещё на новогоднем столе у нас всегда много овощей и фруктов. Не исключением будет и это застолье. Виталий

 

КАРПИНСКИЙ, заведующий Гусевицким центром ткачества:
– Фирменным новогодним блюдом в нашей семье является «Фальшивый заяц». Это мясной рулет с вареным куриным яйцом внутри. Очень вкусно.

 

Рекомендую.Тамара ИВАНОВСКАЯ, пенсионер:
– В этот раз буду запекать карпа, фаршировать картошку. Это очень вкусное блюдо, для приготовления которого у клубня вынимают центральную часть и заполняют его фаршем. Попробуйте, останетесь довольны.

Вячеслав ХАЦУЛЁВ, электромонтёр:
– Не представляю Новый год без бутербродов с красной рыбой, салата «Оливье», картошки и мяса. Вот «стандартное» новогоднее меню нашей семьи. Просто, но очень вкусно.

 

Юрий ЕЖОВ
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