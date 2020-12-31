Новый год ассоциируется с семейным застольем. Мы решили узнать, какие блюда традиционно появляются на праздничном столе наших земляков.

Анастасия АБРАМОВИЧ, кассир:

– Новогоднее застолье для меня – это салаты «Оливье», «Крабовые палочки» и, конечно, мандарины.



Тамара ТАЧАНОВА, пенсионер:

– Уже стало традицией готовить домашние колбаски. А ещё на новогоднем столе у нас всегда много овощей и фруктов. Не исключением будет и это застолье. Виталий

КАРПИНСКИЙ, заведующий Гусевицким центром ткачества:

– Фирменным новогодним блюдом в нашей семье является «Фальшивый заяц». Это мясной рулет с вареным куриным яйцом внутри. Очень вкусно.

Рекомендую.Тамара ИВАНОВСКАЯ, пенсионер:

– В этот раз буду запекать карпа, фаршировать картошку. Это очень вкусное блюдо, для приготовления которого у клубня вынимают центральную часть и заполняют его фаршем. Попробуйте, останетесь довольны.

Вячеслав ХАЦУЛЁВ, электромонтёр:

– Не представляю Новый год без бутербродов с красной рыбой, салата «Оливье», картошки и мяса. Вот «стандартное» новогоднее меню нашей семьи. Просто, но очень вкусно.

Юрий ЕЖОВ

Фото автора