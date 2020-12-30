Физическим лицам, уплачивающим обязательные страховые вносы за себя

Согласно Закону «Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы» подлежит индексации размер месячной минимальной заработной платы, установленный с 1 января 2020 года постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.08.2019 №582. За ноябрь 2020-го с учетом индексации он составил 388 руб. 42 коп.

Обращаем внимание, что при осуществлении деятельности за ноябрь минимальный размер взносов для:

➢ индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и иных физических лиц (кроме самозанятых), самостоятельно уплачивающих обязательные стра-ховые взносы за себя, составляет 135,95 руб. (минимальная заработная плата с уче-том индексации за ноябрь – 388 руб. 42 коп. * 35%);

➢ самозанятых граждан, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые взносы за себя, составляет 112,64 руб. (минимальная заработная плата с учетом индексации за ноябрь – 388 руб. 42 коп. * 29%).