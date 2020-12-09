Одной из важнейших задач государства в области охраны труда по-прежнему остается повышение безопасности труда работников.

Благодаря проводимой в стране целенаправленной работе по улучшению охраны и условий труда за последние годы значительно снизилась численность травм на производстве. Тем не менее производственный травматизм по-прежнему остается одной из острых социальных проблем. В чем причина производственного травматизма на предприятиях Будакошелевщины, «Авангарду» рассказал заместитель прокурора района Антон Бобылев:

– Безопасные условия труда – это то, что в обязательном порядке должно быть создано на любом рабочем месте. Иногда ими пренебрегают из-за нерадивости и беспечности, как работодателей, так и самих работников, иногда потому, что хотят сэкономить. Но если речь идет о жизни и здоровье людей, то, как показывает практика, делать этого категорически не стоит. Поэтому пристальное внимание прокуратуры к исполнению законодательства предприятиями и организациями вовсе не случайно, ведь в ходе проверок зачастую выявляются нарушения технологии производства работ и требований охраны труда.

Если в 2019-м несчастных случаев на производстве в районе не было, то с начала этого года уже зафиксировано 4 таких случая, в результате которых работники получили травмы различной степени тяжести. Их причины и условия, а также оценка действий должностных лиц будут выясняться следственными органами и прокуратурой, по результатам чего будет дана правовая оценка. Следует отметить, что три случая производственного травматизма пойдут в статистику других районов по месту регистрации юридических лиц.

Прокуратурой Буда-Кошелевского района выяснено обстоятельство несчастного случая, произошедшего в ООО «Вахавяк Плюс» и дана правовая оценка. Так, находясь на своем рабочем месте, обвальщик мяса производил обрезку межреберной части туши крупного рогатого скота. Во время выполнения резкого движения на себя по ребру туши сверху-вниз рукой, державшей нож, попал им себе в грудь выше кольчужного фартука, тем самым причинив себе ранение. Причиной несчастного случая стало нарушение потерпевшим требований локального правового акта, выразившееся в нахождении на линии движении ножа при резком движения его на себя, что является грубой неосторожностью (п.п. 23 и 25 Инструкции по охране труда для обвальщика мяса №12). В данном случае приходится говорить о невнимательности самого пострадавшего и пренебрежении им техникой безопасности.

Что касается других случаев производственного травматизма, произошедших в этом году на предприятиях района, могу сказать, что основными факторами травмирования рабочих являются воздействие движущихся предметов и деталей, падение с высоты, а также неосторожность потерпевших. Так, рабочий ДРСУ-184 при запуске трактора МТЗ-82 с улицы, подскользнувшись, упал под заднее колесо, получив закрытую черепно-мозговую травму и переломы. Еще один человек был травмирован листом фанеры, отлетевшим при ударе о стену строящегося сарая. Травмы при выполнении строительных работ получил и работник одной из организаций, упав со строительных лесов. По всем материалам проверок будут приняты соответствующие решения в зависимости от степени тяжести телесных повреждений.

В целом, как показывает анализ завершенных расследований несчастных случаев на производстве, большинство происшествий обусловлено человеческим фактором, т.е. неисполнением работодателями и (или) самими работающими требований охраны труда. Зачастую они являются следствием нарушения самими потерпевшими трудовой и производственной дисциплины, инструкций по охране труда, что говорит о наличии недостатков и упущений в обеспечении работодателями контроля за соблюдением должностными лицами и работниками требований охраны труда, трудовой и производственной дисциплины.

Анализируя выявленные нарушения, отмечу, что в организациях и предприятиях необходимо повысить уровень культуры производства, усилить контроль ответственных должностных лиц за соблюдением трудовой и производственной дисциплины. Очень важно предупредить несчастный случай на производстве, но уж если он произошел, необходимо сделать всё, чтобы подобное не повторялось. Вот почему большое профилактическое значение имеют правильное расследование производственных травм, анализ их причин и определение мер превентивного характера.

Хотелось бы сказать: пренебрегая техникой безопасности, человек рискует самым дорогим – своим здоровьем, а порой и жизнью. Ведь экономя минуту, мы многое теряем.

Ольга МАРЦЕЛЕВА