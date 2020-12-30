Перечень карантинных объектов ЕАЭС пополнят

В связи с планируемым включением вирусов коричневой морщинистости плодов томата, мозаики пепино и пятнистого увядания томатов в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС и с целью подготовки к новому вегетационному сезону районная госинспекция по семеноводству, карантину и защите растений обращает внимание всех субъектов хозяйствования, занимающихся выращиванием томатов и перцев, о необходимости соблюдения рекомендуемых профилактических мероприятий по недопущению появления и распространения вирусов этих растений.

Особое внимание следует уделить использованию здорового семенного и посадочного материала, полученного из зон, мест и (или) участков производства, свободных от вышеуказанных вирусов. Для подтверждения гарантий качества рекомендуется приобретать материал, проанализированный в стране происхождения на отсутствие вирусов в соответствии с региональными стандартами по фитосанитарным мерам.