В Гомельской области с начала года под хрупким льдом погибли три человека, рассказали в областном управлении МЧС.

Проверяйте глазом, а не ногой

Самый свежий случай хождений по тонкому льду датируется 8 декабря. В Гомельском районе на озере Катча пенсионер провалился под лед, самостоятельно выбрался на берег, но назад переправится не смог. Работники МЧС в этот раз, к счастью, успели спасти человека. С предварительным диагнозом «общее переохлаждение тела» его гос­питализировали в Гомельскую городскую БСМП.

А вот 16 февраля произошло сразу два трагических случая – в агрогородке Радуга Ветковского района и около деревни Старая Лутава Лоевского района. Двое 50-летних мужчин отправились на рыбалку и провалились под лед. Спасти их не удалось.

Работники МЧС рекомендуют не рисковать жизнью и удить рыбу только на берегу. Но если без зимнего развлечения не обойтись, то соблюдение правил безопасности обязательно.

Определить толщину льда можно по его цвету. Самый крепкий – синий прозрачный. В два раза менее надежный белый непрозрачный. Покрытие серого цвета и серого «в крапинку» слишком хрупкое.

Проверять прочность можно не только визуально. Ни в коем случае не прыгать и не ударять ногой, а просто постучать палкой. Если появилась вода, по такому льду ходить не стоит. К слову, если на протяжении трех дней сохраняется температура 0 °С, прочность льда снижается на 25%.

Безопасным считается покрытие толщиной не менее 10 сантиметров. Но даже если замерзли 11 сантиметров воды, это не гарантирует полной безо­пасности: ходить по такому льду нужно осторожно. Прочность ослаблена в устьях рек, протоках, местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и кустов. Эти места нужно обходить стороной.

Если все же провалились под лед, не паникуйте. Спасение на 90% зависит от вашего психологического состояния. Зовите на помощь людей. Старайтесь не уходить под воду с головой. Передвигайтесь к краю полыньи по течению. Добравшись, постарайтесь, раскинув руки, налечь грудью на кромку льда и, закинув ногу, выбраться наверх. Продолжайте пытаться, даже если лед обламывается. Когда основная часть туловища окажется на льду, отползите или откатитесь подальше от полыньи.

Не спешите вставать, чтобы снова не провалиться. Медленно и осторожно ползите до безопас­ного места по своим следам.

Выбравшись на сушу, снимите всю промокшую одежду и отожмите ее. Двигайтесь и делайте силовые упражнения. Постарайтесь найти поблизости отапливаемое здание, отправляйтесь туда и срочно вызывайте скорую помощь.

Без каблуков, как лыжник

Лед опасен не только на водоемах, но и на дорогах во время гололедицы. Ей обычно сопутствуют близкая к нулю температура, высокая влажность, ветер.

К неблагоприятным условиям лучше подготовиться. Подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе. От высоких каблуков стоит отказаться. Пожилым людям работники МЧС рекомендуют использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

При выходе на гололед смотрите под ноги. Старайтесь обходить места с наклонной поверхностью. По льду передвигайтесь как лыжник – небольшими скользящими шажками. Наступайте на всю подошву, ноги слегка расслабьте в коленях. Руки по возможности должны быть свободны, не держите их в карманах, старайтесь не носить тяжелые сумки.

Если поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент приземления постарайтесь сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар. Не пытайтесь спасти вещи, которые несете в руках. Поднимайтесь неторопливо, посмотрите, нет ли у вас травм, и попросите прохожих о помощи.

При выходе на гололед смотрите под ноги. Старайтесь обходить места с наклонной поверхностью. По льду передвигайтесь как лыжник – небольшими скользящими шажками. Наступайте на всю подошву, ноги слегка расслабьте в коленях. Руки по возможности должны быть свободны, не держите их в карманах, старайтесь не носить тяжелые сумки.

Помните, что особенно опас­но падать на спину, так как можно получить сотрясение мозга. Если травмировались, обязательно обратитесь к врачу.

Будьте предельно внимательными при переходе дороги. Не спешите и тем более не бегите. Убедитесь, что автомобиль остановился, чтобы вас пропустить.

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