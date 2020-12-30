Новый год уже не за горами, и сейчас самое время задуматься

о том, чем же попотчевать гостей и домочадцев за праздничным столом. Нынешний год выдался весьма непростым, поэтому всем нам очень хочется, чтобы год Белого Металлического Быка оказался намного радостнее и продуктивнее. А значит, имеет смысл попробовать угодить хозяину грядущего года, то есть поставить на новогодний стол именно те блюда, которые будут ему по душе.

Общие тенденции

Белый Металлический Бык – совершенно непривередливое и во многом консервативное животное. Это значит, что на сей раз смело можно отказываться от приготовления сложных и замысловатых блюд в пользу более простых, но не менее вкусных. Да и на дорогостоящие заморские продукты тоже не стоит тратиться, так как Бык их не жалует – ему гораздо ближе самые обыкновенные продукты, те, что найдутся на каждой кухне.

Что же касается способов приготовления новогодних кушаний, то они должны быть достаточно простыми: праздничные угощения можно тушить, запекать, жарить, варить, готовить в микроволновке или на гриле. Особенно много должно быть блюд с содержанием круп, овощей, фруктов и зелени, ведь Бык питается преимущественно растительной пищей и особенно любит злаки, овощи, фрукты и зелень.

Печеночный пикантный салат с овощами – отличный способ и себя побаловать, и Быку угодить. Этот салат получается не только сытным, но и полезным.

Ингредиенты: печень куриная – 400 г, перец болгарский – 2 шт., помидор – 3 шт., лук белый – 1 шт., соевый соус – 2 ст. л., соль – по вкусу, масло оливковое – 2 ст. л., перец белый – по вкусу, зелень (укроп, петрушка) – по вкусу, масло растительное – 1 ст. л., уксус (6%) – 1 ст. л.

Печень вымыть, нарезать, обжарить на сухой сковороде 3 минуты, перемешивая. Затем добавить масло растительное и обжарить до румяной корочки. Лук нарезать перьями, влить 1 ст. л. соевого соуса. Я использую легкий от ТМ Киккоман. Влить уксус и перемешать, оставить на 5 минут. В салатник выложить горячую печень, добавить маринованный лук. Перец (красивее будут выглядеть разноцветные) вымыть, почистить и нарезать тонкими полосками, добавить к печени с луком. Помидоры вымыть, нарезать и выложить в салат.

Приготовим заправку: оливковое масло смешать с перцем и 1 ст. л. соевого соуса (восточная нотка соуса придаст пикантность печени). Добавить в салат рубленую зелень, оставив немного для украшения и для заправки, перемешать и подавать.

Оливье на новый лад. Конечно же, не обойтись и без тематического салата с забавной мордочкой хозяина года, который станет самым настоящим украшением праздничного стола. Просто приготовьте оливье по вашему любимому рецепту, но главное – постарайтесь отыскать для его приготовления колбасу без говядины в составе.

Не стоит забывать и о закусках. Вкусные и сытные канапе с икрой, семгой и сыром будут всегда актуальны, ведь красная икра – один из самых новогодних ингредиентов.

Ингредиенты: сыр сливочный (около 80 г) – 2,5 ст. л., цедра лимона – 1/2 ч. л., сок лимонный – 1/2 ч. л., соевый соус – 1 ч. л., перец черный – по вкусу, укроп – 1 веточка, хлеб (черный), семга (или другой вид из семейства лососевых) – 2 ломтика, икра красная – 6 ч. л.

Смешиваем сыр с лимонной цедрой, лимонным соком, соевым соусом, перцем и мелко нарезанной зеленью укропа. Отрезаем ломтик хлеба толщиной 5-8 мм, срезаем все корочки. Намазываем хлеб сыром. На сыр выкладываем ломтик лосося, на ломтик лосося – сыр, на сыр – ломтик лосося. Последний слой сыра – и в холодильник. К приходу гостей следует достать из холодильника, разрезать на 6-8 частей (в зависимости от размеров хлеба), каждую из которых украсить чайной ложкой икры, и можно подавать.

На горячее стоит подать к столу картофель с сыром в беконе.

Ингредиенты: картофель – 6 шт., бекон – 6 шт., сыр твердый – 50 г, масло сливочное – 50 г, специи (черный молотый перец, зелень, орегано) – по вкусу.

Картофель среднего размера помыть, срезать низ картофелины для устойчивости. Сделать надрезы, не прорезая насквозь. Сыр натереть на мелкую терку, смешать с размягченным сливочным маслом и специями. Если любите, можно добавить пару зубчиков чеснока через чеснокодавилку. Раскрыть прорези и наполнить их сырно-сливочной пастой. Обернуть основание картофеля беконом, закрепить зубочисткой. Запекать при температуре 200-220 0С 30-40 минут, до полной готовности. Пару раз достать форму с картофелем, раскрыть ножом центр и влить туда жир, который вытопился.

Каких блюд на столе быть не должно

Самый главный запрет – ни в коем случае не есть соплеменников Быка, то есть на столе не должно быть никаких блюд из говядины или телятины. А еще не помешает соблюдать осторожность при приготовлении самых разнообразных желейных лакомств, в рецептуре которых присутствует желатин, ведь для изготовления данного ингредиента используются рога крупных парнокопытных животных. И при использовании колбас тоже не будет лишним ознакомиться с их составом – говядины там быть не должно.

Готовьте свои любимые праздничные блюда, пробуйте новые рецепты, вдохновляйтесь и экспериментируйте, и пусть ваш Новый год превратится в самую настоящую феерию вкуса, а Белый Металлический Бык подарит вам отличное настроение, радость и счастье.

Будет весело

Знаю, как трудно устроить праздник, когда за одним столом собираются несколько поколений. Кому-то хочется посмотреть новогодние программы, кому-то просто вкусно покушать, анекдоты послушать. Дети бегают между столом и елкой, хозяйка с салатиками – от кухни до гостиной. И все! Вспомнить нечего. После боя курантов начинаем зевать и расползаться? Нет! Праздничное настроение – дело рук самых талантливых, озорных и жизнелюбивых. Нас с вами… В веселый и всеми любимый праздник всегда хочется хорошего настроения, душевной компании и ярких впечатлений на весь следующий год. А вы уже начали готовить развлечения? Я вот нашла несколько интересных, которые помогут войти в год Быка весело и радостно.

«Прыгаем в новый год»

Мы в семейном кругу в качестве развлечения на Новый год частенько устраиваем запрыгивания, и 2021-й не станет исключением. Итак, как это происходит: после того как выпили за год уходящий, ведущий приносит фломастеры и карандаши (чем ярче, тем лучше), большой лист бумаги и предлагает всем присутствующим не просто войти в новый год, а впрыгнуть, чтоб он прошел динамично, энергично и ярко. На большом листе все рисуют свои желания. После речи Президента берутся за руки, хором отсчитывают бой курантов и торжественно впрыгивают в новый год и в «сбычу» своих собственных желаний. Кстати, обычно мы сохраняем лист и на будущий год проверяем, у кого что осуществилось.

Выбираем Деда Мороза и Снегурочку

В капсулы «Киндер-сюрпризов» спрячьте записочки, среди которых одна будет с надписью «Дед Мороз», а другая – «Снегурочка». Бумажки могут быть пустыми, но лучше всем гостям раздать новогодние роли: Снежинка, Бабушка Зима, Снежная королева, Снеговик и так далее. Если Деду Морозу 2 года, а Снегурочке – 55, снежинка – мужчина весом под 100 кг, у вас все получилось, как нужно. Объявляйте первый новогодний танец для везунчиков и не забудьте надеть на них необходимые атрибуты и сфотографировать у новогодней елки.

Еще можно использовать мобильные приложения для телефона, позволяющие снимать видео, меняя при этом до неузнаваемости внешность человека по принципу кривого зеркала. И у взрослых, и у детей будут болеть животы от смеха при просмотре забавных роликов, главными героями которых будут члены вашей семьи. Одно из бесплатных приложений для iphone и android называется Crazy helium booth. Скачать его можно бесплатно.

Купите шарики с гелием – с их помощью вы легко сможете рассмешить близких. Чтобы проделать этот забавный трюк, выдохните воздух и вдохните гелий из шарика, а потом скажите что-нибудь (так делал герой Хабенского в фильме «Ирония судьбы-2»?).

Но главное – запаситесь хорошим настроением и позвольте себе как можно больше веселья. И пусть следующий год подарит вам хорошее настроение и новые свершения.

Подготовила Ирина ШУТОВА