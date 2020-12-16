Сегодня диалоговые площадки работают во всех областях Беларуси, и там каждый может высказать свое мнение. При этом особую значимость приобретает совместная работа органов власти и гражданского общества по выработке инициатив, направленных на поддержку и укрепление белорусского государства, его дальнейшего развития.

Такая работа является безусловным приоритетом местных органов власти. 16 декабря в 15.00 в картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко (г. Буда-Кошелево, ул. Комсомольская, 4) будет организована работа открытой диалоговой площадки «Беларусь – это мы!» Представители учащейся и рабочей молодежи района обсудят не только вопросы молодежной политики, но и предстоящую конституционную реформу, актуальные проблемы развития Буда-Кошелевского района.