17 декабря с 11.00 до 12.00 прием граждан по телефону 8 (0232) 79-14-01 проведет начальник Гомельского областного управления №300 ОАО «АСБ Беларусбанк» Александр Иванович Архипенко.

Предварительная запись по телефону 8 (02336) 2-33-93.