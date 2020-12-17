17 декабря с 11.00 до 12.00 прием граждан по телефону 8 (0232) 79-14-01 проведет начальник Гомельского областного управления №300 ОАО «АСБ Беларусбанк» Александр Иванович Архипенко.
Предварительная запись по телефону 8 (02336) 2-33-93.
Домой Вас выслушают 17 декабря прием граждан проведет начальник Гомельского областного управления №300 ОАО «АСБ...
17 декабря прием граждан проведет начальник Гомельского областного управления №300 ОАО «АСБ Беларусбанк» Александр Архипенко
17 декабря с 11.00 до 12.00 прием граждан по телефону 8 (0232) 79-14-01 проведет начальник Гомельского областного управления №300 ОАО «АСБ Беларусбанк» Александр Иванович Архипенко.