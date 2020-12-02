2 декабря с 10.00 до 12.00 по телефону 8 (02336) 2-22-86 «прямую линию» проведет первый заместитель начальника районного отдела внутренних дел Евгений Анатольевич Овчинников и ответит на вопросы, касающиеся обеспечения личной и имущественной безопасности, своевременного реагирования на сообщения о происшествиях, охраны общественного порядка, профилактики правонарушений, безопасности дорожного движения, гражданства и миграции.