3 причины, почему стоит побывать на новогоднем спектакле в Уваровичском центре детского творчества

21 декабря корреспонденты «Авангарда» вместе с воспитанниками детского сада побывали на премьере сказочного игрового спектакля «Маша и волшебный орех» в Уваровичском центре детского творчества.

Почему же этот спектакль стоит посмотреть каждому и в чем его волшебство? Во-первых, это талантливо. Во-вторых, красиво. И в-третьих, интересно.

Уваровчане, вы такие артистичные, креативные и увлеченные! То, что вы делаете, это очень круто!

Кстати, детский новогодний праздник состоялся с соблюдением всех мер по недопущению распространения инфекций. Залы был заполнен наполовину, для чего детей разделили на группы, а взрослые были в масках.

Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.

Ирина ПАЛУБЕЦ.

Фото автора.