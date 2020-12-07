Первый ее этап пройдет до 11 декабря в центре социального обслуживания населения, второй (с 14 по 18 декабря) – в общеобразовательных учреждениях, учреждениях внешкольной работы, домах семейного типа и семьях, находящихся в социально опасном положении, третий (с 21 по 24 декабря) – в местах продажи пиротехнических изделий, а завершающий (с 28 по 31 декабря) – в местах массового пребывания людей.

Что примечательно, в рамках данной акции спасатели проведут такие мероприятия, как «На связи с вами Дед Мороз-спасатель», «Безопасная новогодняя корреспонденция, посылка», «Новогодний дизайн МЧС». Напомнят и о правилах безопасности при подготовке к новогодним праздникам, обращении с пиротехникой, также проведут тематические викторины, конкурсы, лотереи и многое другое.

Спасатели приглашают всех принять участие в акции и провести праздники безопасно.

Подготовила Елена БЕЛКО