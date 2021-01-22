Одним из главных украшений белорусских девушек были и остаются длинные и красивые волосы.

Всем жительницам района «Авангард» предлагает принять участие в конкурсе «Коса – девичья краса!» Читателям газеты будет предоставлена уникальная возможность увидеть и оценить природную красоту и естественность волос.

Присылайте ваши фотографии на электронный адрес avangard.gazeta31@budakosh.by, в наши группы в соцсетях или на почтовый адрес редакции: 247355, Гомельская область, г. Буда-Кошелево, ул. 50 лет Октября, 3, до 12-го февраля. Обязательно указывайте свои имя, фамилию и длину вашей косы в сантиметрах. Победительницы получат памятные призы с фирменным логотипом нашей газеты.