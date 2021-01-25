Татиана родилась в знатной римской семье тайных христиан и посвятила себя служению церкви. Она была диаконисой в одном из римских храмов и все свои силы отдавала исполнению церковных обязанностей.

Во время гонения на христиан ее принуждали принести жертву языческому идолу. Отказавшись, Татиана была подвергнута жестоким пыткам, но твердость ее веры и терпение были непоколебимы. Она молилась, чтобы Бог просветил ее мучителей. И Господь услышал молитву праведницы.

По ее молитве трижды разрушались статуи языческих богов. Истязания, которым подвергали святую, либо не причиняли ей вреда, либо за ночь следы их бесследно исчезали, или сами мучители страдали от ударов, наносимых невидимой рукой. Мученицу не обжег даже огонь, в который ее бросили, а голодный лев, выпущенный на нее на арене цирка, лишь лизал ей ноги.

Знамения силы и истины Господней, явленные в мученичестве праведной Татианы, многих привели к вере во Христа. И тогда испуганные гонители осудили святую на казнь мечом. Вместе с ней был казнен и ее отец, открывший ей истины веры Христовой.

Святую мученицу Татиану считают покровительницей студентов. Как свидетельствует история, среди многих московских престольных праздников Татьянин день был особенным. Со временем он трансформировался в день студента, который собирал всех членов студенческой братии (в том числе и в Беларуси). 25 января принято молиться мученице Татиане: просить ее об успехах в тяжелом учении, о просвещении.

По погоде в этот день судили, какими будут весна и лето:

* Звездное небо – к ранней весне;

* Солнце рано показалось – к раннему потеплению и прилету птиц;

* Снегопад – к дождливому и сырому лету, южный ветер – к засушливому и малоурожайному;

* Мороз и ясное небо – к урожаю, тепло и снег – к неурожаю;

* Большие сугробы – к хлебному году.

Подготовила Елена ДОРОШКО