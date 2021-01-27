Дороги, аварийные деревья и строительство станции обезжелезивания в Ивольске: злободневные вопросы прозвучали в ходе приемов граждан в райисполкоме и Морозовичском сельисполкоме

27 января в первой половине дня глава района Анатолий Гапоник провел прием граждан в райисполкоме. Из 12 обращений, 5 касались вопросов жилищно-коммунального хозяйства. Также были подняты вопросы выделения земельного участка, трудоустройства, строительства станции обезжелезивания в Ивольске и другие.

По поступившем в ходе приема обращениям председателем райисполкома даны соответствующие поручения управлениям, отделам и службам. В установленные сроки заявители будут письменно уведомлены о результатах их рассмотрения и принятых мерах реагирования.

Во второй половине дня глава района продолжил прием в выездном формате в Морозовичском сельисполкоме.

Всего в ходе выездного приёма на территории Морозовичского сельсовета, участие в котором приняли также председатель райсовета Наталья Киселева, заместители председателя райисполкома Александр Ковалев, Дмитрий Шпиганович и Геннадий Вамбриков было поднято порядка десяти вопросов. В их числе: грейдирование дорог, ремонт колодца, выделение земли для выпаса скота, спиливание аварийных деревьев, установка остановочного павильона и другие.