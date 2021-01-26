На дворе установилась холодная и дождливая погода, поэтому открытый подвал или чердак определенно привлекают внимание лиц, ведущих асоциальный образ жизни, где они зачастую оборудуют себе временные места для проживания. В таком «жилище» постоянно пользуются открытым огнем, курят, часто в нетрезвом состоянии. В связи с этим с целью предупреждения пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде работниками Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС проведен очередной рейд по обследованию чердаков и подвалов в многоквартирных жилых домах в Потаповке и Уваровичах. При проведении рейдовых мероприятий особое внимание акцентировалось на возможности доступа в чердачные и подвальные помещения посторонних лиц, выявление фактов складирования горючих материалов, мусора в подвалах. Оценивались состояние электрической проводки и электрического оборудования, путей эвакуации, а также сохранение жителями общего противопожарного режима.

Что показал очередной рейд? Захламленность, незакрытые подвальные помещения, курение – эти факты есть и без внимания не остаются. Как уточнили специалисты, все выявленные нарушения доводятся до жильцов многоэтажек и устраняются в кратчайшие сроки.