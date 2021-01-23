Есть мультфильм с одноименным названием компании Pixar. Хорошая история, качественная анимация. Если не смотрели, обязательно посмотрите. Он о жизни, настоящей любви и преданности. Любимой женщине, мечте, себе. А еще о том, что надо окружать себя людьми, которые тянут вверх. Читать книги, которые делают тебя лучше. Слушать музыку, которая возвышает.

Звоню на днях свекрови, женщине со вкусом и, вообще, во всех отношениях чудесному человеку. Пока она подходила к телефону, мое ожидание скрашивал кумир малолеток Моргенштерн – у нашей бабули услуга мелодии вместо гудка была включена в начальный пакет оператора мобильной связи, да так и осталась. Думаю, пришло время ее отключить, потому что Моргенштерн даже в микроскопических дозах – это психологический терроризм. Да он такой же рэпер, как Дудь-журналист. На них нельзя смотреть, их нельзя слушать. Но обоих слушают и смотрят и… им платят. Феномен? Или трагедия? Скорее трагикомедия.

Говорят, за талант прощается многое. Но тут ничего. Ни-че-го. Гарик Сукачев тоже, конечно, не красавчик. Порой не скупится на употребление табуированной лексики. Но талант. Его тексты, музыка трогают за душу. А Фредди Меркьюри, чья жизнь – сплошной секс, наркотики и рок-н-ролл, в конце концов сгубившие его к 45-ти годам? Но он гений, легенда. Да по мне, после одной только «Богемной рапсодии» ему одна дорога – в рай. Когда я слушаю голос Меркьюри, я понимаю, что у меня есть душа: я чувствую, как она взлетает и замирает. Но его синглы на тонинг почему-то не ставят.

А теперь о людях, точнее, о друзьях. Друг, который вызывает тебя на бой, – бесценный подарок судьбы. Признайтесь, есть у вас такие? У меня есть. Даже не один. Они заставляют расти над собой. Каждый разговор с ними – это маленькое открытие. Иногда я думаю, чем заслужила их дружбу и любовь? А может это аванс, который еще придется отрабатывать.

С уважением, Ирина ПАЛУБЕЦ