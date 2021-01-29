Почему в юности хочется быть как все, а с годами высший пилотаж – это быть не похожим на других? И я, помню, бредила свитером Boys или Lacoste, джинсами-варёнками Mawin или, как мы их называли, «мальвины», пуховиком «Аляска». А еще мечтала, чтобы меня звали Наташей – это имя было жутко популярным во времена моего отрочества. В итоге «мальвины» я слепила из того, что было – бабулины нитки «мулине» оказались кстати, зимой вместо вожделенной «Аляски» щеголяла в шубе из эко-меха, как сейчас модно говорить. Имя решила оставить. Выросла. Эволюционировала. Приоритеты сместились. Но меня не покидает ощущение, что это было началом конца. Мы променяли, как аборигены, огромную страну на яркие бусики. Нас надули. Вот почему я сегодня не верю людям, поющим осанну свободе и демократии. По-моему, они что-то недоговаривают и не до конца честны. Вам не кажется, что нам снова хотят «втюхать» бусики? На днях просматривала чат местных «партизан» и наткнулась на очередной опус. Привожу отрывок: «Запомните, – пишет автор, – запад – это жизнь, свобода и процветание; восток – смерть, тюрьма и нищета. Бегите в правильном направлении, братцы! Не можете бежать – ползите, аки уж меж болотных кочек. Главное – сверяйте свой путь по звездам – Полярная звезда всегда должна быть справа». Очень патриотично, не так ли? Ничего себе революционеры. Так и хочется спросить: граждане, на кого работаете? Чьи интересы продвигаете, под каким флагом ходите, куда ползёте? Захвалили вас, а вы поверили. «Вы – невероятные», «Вы – герои», – восхищались вами. И ведь купились. Как оказалось, многие люди не в состоянии противостоять тщеславию, всем этим лайкам и одобрительным комментам. А ведь еще Дмитрий Лихачев предупреждал: «Бойтесь безотчетных влияний: особенно если вы еще не умеете точно, четко отличить хорошее от плохого, если вам нравятся похвалы и одобрения своих товарищей, какими бы эти похвалы и одобрения ни были: лишь бы хвалили». И хотя эти слова он адресовал молодежи, задуматься следует всем. А вообще, почитайте лихачевские «Письма о добром и прекрасном». Хуже точно не будет.

А теперь вопрос читателям: эти люди точно собираются строить новое общество, государство? Вам с ними по пути? Мне – нет. Только вот неловко как-то за соотечественников. Даже если они бывшие.

С уважением, Ирина ПАЛУБЕЦ