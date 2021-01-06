У вас бывает так? Когда было настолько хорошо в каком-то месте, что следующий раз боитесь туда возвращаться снова, чтобы не испортить впечатление.

Вот, например, лет 5 назад мы всей семьей на 3 дня поехали с палаткой на речку. Я замариновала шашлык, нарезала бутеров в дорогу, муж одолжил у приятеля старенькую палатку, у брата – котелок, скрутил удочки и увез нас на Припять.

Сказать, что было хорошо, – значит, ничего не сказать. Мужчины разводили костер, днями напролет удили рыбу, варили уху. Женская половина уплетала ее за обе щеки, нахваливая рыбаков, плескалась в реке, с упоением гоняла по песчаному пляжу аиста, настырно воровавшего провиант.

Мы тогда, кстати, обгорели, как раки. Но солнечные ожоги прошли через пару дней, словно и не бывало, а вот воспоминания о той поездке с каждым годом становятся только ярче. Память не стирает эти моменты счастья. И мы несем их по жизни бережно, стараясь не расплескать. Откупориваем осторожно, дозированно в самые трудные минуты. Они согревают душу и лечат раны.

Собираясь в августе 2020-го повторить уикенд мечты, я, конечно, не рассчитывала, что меня утянет в ту же точку пространственно-временного континуума, но все же…

Короче, в этом году отдых был, мягко говоря, экстремальный. Расслабиться не получилось. Такого, признаюсь, у нас еще не было. Отдохнули мы с огоньком. Правда, на что мы надеялись, зная прогноз погоды, не могу сказать. Синоптики прямым текстом говорили: оставайтесь дома, погода нелетная. Но когда нас это останавливало?! Во-первых, надо было срочно опробовать новую палатку, которая уже 3 года пылилась в гараже, новые котелки и набор туриста, состоящий из складных стульчиков и столика. Во-вторых, нужно было срочно сменить окружающую обстановку. А в-третьих, не терпелось вернуться еще раз в то место, где было так хорошо.

Мы и Саню с собой прихватили, племянника, хотели разделить с ним радость путешествия. Осчастливили по полной программе. Палатку пришлось раскладывать под дождем, зато быстро. Тем временем тучи рассеялись и нам открылся умопомрачительный закат. Рыбаки тут же бросились рыбачить, разводить костер, жарить шашлык, кипятить чай, я – фотографировать всё и вся, в том числе ерша – весь улов за время чудо-уикенда. Ночью нас разбудил дождь, оглушительно барабанящий по куполу. Громче были только раскаты грома. Порывы ветра нещадно терзали нашу новенькую палатку, и, казалось, ее вот-вот унесет в реку. Мне еще никогда не было так страшно. Поспать удалось только под утро, когда гроза ушла. День был солнечным, а на следующую ночь все повторилось. Меня хватило до 4-х утра. Как только дождь утихомирился, я объявила, что мы уезжаем. Собирались в темноте, с фонариками. Зато быстро. Попрыгали в машину и укатили восвояси.

Мы тогда здорово озябли, но не обгорели. А с какой теплотой сегодня вспоминаем наше непутевое путешествие! Хотя не такое уж оно и непутевое. Это был, конечно, не отдых в его традиционном понимании, а перезагрузка. Мы встряхнулись. Закаты и рассветы, грозы и туманы, луг, река, три прочитанные книги, два десятка волшебных фотографий, разговоры по душам у костра и чай с дымком – эта гремучая смесь стала еще одним нашим общим воспоминанием. Нашим самым ценным багажом. Не разочарованием.

С уважением, Ирина ПАЛУБЕЦ