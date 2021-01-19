Второе название праздника – Богоявление. Часто его называли «днем Просвещения», «праздником Светов» или «святыми Светами» в знак того, что Таинство Крещения очищает человека от греха и просвещает Светом Христовым.

Вспомним: во время крещения Иисуса «отверзлись» небеса и на него снизошел Святой Дух в облике голубя. При этом все услышали слова Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Считается, что в этом событии людям была явлена Святая Троица: Бог Отец – голосом с неба, Бог Сын – крещением от Иоанна в Иордане, Бог Дух Святой – снизошедшим на Иисуса Христа голубем.

В Евангелиях от Матфея и Луки сказано, что после Крещения Спаситель удалился в пустыню, где постился сорок дней, чтобы подготовиться к миссии среди людей. Дьявол трижды подступал к Христу и искушал его, но Иисус остался крепок и отвергнул лукавого.

Главная традиция праздника – водосвятие. Воду освящают дважды: накануне, в Крещенский сочельник, и непосредственно в день Богоявления на Божественной литургии. Именуется она «агиасмой», то есть великой святыней, исцеляющей душу и тело, а в народе – крещенской или богоявленской.

Употреблять освященную воду можно в течение всего года, причем понемногу, натощак. Ею окропляют жилые помещения, вещи, принимают во время болезни, наносят на больные места. Но святыню эту нельзя использовать для бытовых нужд, мытья или стирки. Хранить ее рекомендуется в доме, желательно возле икон.

Приметы на Крещение:

* Если в этот день погода ясная и холодная – лето будет засушливое, пасмурная и свежая – к обильному урожаю;

* Полный месяц – к большому весеннему разливу;

* Звездная ночь – лето будет сухое, урожай на горох и ягоды;

* Снег на Крещение хлопьями – хорошие хлеба уродятся, оттепель – к урожаю, ясный день – к неурожаю; ветер подует с юга – будет грозовое лето.

Подготовила Елена ДОРОШКО