К этой профессии Людмила Хроликова, врач-интерн райбольницы, шла упорно и целенаправленно. Учеба в медуниверситете, первые приемы и пациенты с COVID-19. Встретив «невидимого врага» в реальности, не растерялась, приняла как должное и, по мнению коллег по работе, достойно справляется со своими задачами.

– В семье у меня никогда не было медиков, – делится с нами молодой доктор. – Я, можно сказать, первая ласточка. Еще учась в 7-м классе, поняла, что хочу лечить людей, и шла к своей цели на протяжении нескольких лет. Любовь к химии и биологии в школе, довузовская подготовка и самоподготовка, огромное желание стать врачом сделали свое дело. Поступила в Гомельский медуниверситет, причем училась на бюджетной основе.

Еще в студенческие годы для себя решила: непременно вернусь в Буда-Кошелевский район. Так и сложилось. 3 августа был моим первым рабочим днем в терапевтическом отделении райбольницы. Училась заполнять документацию, вела больных. Два месяца, определенно, не прошли даром. Затем – не менее сложный участок: работа на приеме в поликлинике, выезды к пациентам на дом. Огромную благодарность хочу выразить моим наставникам – Светлане Ядренцевой и Александру Хвесько.

С октября в качестве врача общей практики веду самостоятельный прием в Коммунаре. Здесь состоялось и мое первое боевое крещение – лечение пациентов с COVID-19. Испытывала ли я страх? Вовсе нет. Четко отработанные механизмы в борьбе с инфекцией, ответственное отношение самих пациентов и опытные коллеги рядом помогали и помогают настроиться на нужный лад в работе.

После прохождения интернатуры, в августе, мне предстоит два года отработать по распределению. Как уже говорила, планирую остаться на Будакошелевщине: дома и родные стены помогают, тем более что и первые профессиональные шаги были сделаны здесь же. Где буду работать? Пока не знаю, но для меня вовсе не важно, будет это ФАП, сельская участковая больница или районная. Главное – стремление к совершенствованию в деле, которому будет посвящена вся жизнь. Ведь доктор, особенно в сельской местности, в чем я уже смогла убедиться, не только специалист, он еще и психолог, и собеседник, порой последняя надежда для человека. А все трудности, с которыми приходится сталкиваться врачам, не идут ни в какое сравнение с желанием облегчить страдания людей и приносить им только добро.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец