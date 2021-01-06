Что нужно знать родителям о профилактике синдрома внезапной смерти младенцев.

У Вас родился ребенок – это и радость, и счастье, это новая жизнь, полная надежд и открытий. Чтобы счастье не померкло, мы, взрослые, должны быть всегда рядом, готовые предотвратить любую беду. А чтобы предотвратить беду, надо знать, откуда она может прийти. Синдром внезапной смерти младенцев (СВСМ) – опасный и пока мало изученный.

Исследования причин СВСМ ведутся уже не первый год учеными всего мира, и хотя среди них пока нет единого мнения о причинах возникновения этого синдрома, зато им удалось выделить «опасные» факторы и показать, что риск СВСМ может быть снижен.

Главные факторы риска:

сон на животе;

слишком мягкая поверхность кроватки;

не рекомендуется подушка;

курение матери в период беременности и кормления грудью, употребление алкоголя и психотропных веществ;

недоношенность;

перегревание (должно быть легкое одеяло до уровня плеч), излишне теплая одежда;

переохлаждение;

отсутствие родительского внимания;

укачивание ребенка перед сном;

тугое пеленание;

новорожденные от 1 до 4 месяцев, мальчики чаще, чем девочки.

В первые 6 месяцев жизни дыхание и сердечный ритм младенцев еще очень нестабильны. Во время сна, все жизненные функции снижаются и иногда возникают физиологические паузы дыхания. Задача родителей – устранить любое препятствие для поступления воздуха: подушки, толстые одеяла. Ни в коем случае не кладите малыша спать с собой, у груди! Следите за тем, чтобы ребенок не перегревался. В этом случае мозг младенца начинает страдать и плохо контролирует центр дыхания.

При изучении этой проблемы установлено: самые опасные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни, когда родители склоны отдохнуть и развлечься – потеря бдительности.

Самое опасное время с 4.00 до 6.00 утра.

Спать с грудным ребенком лучше в одной комнате, так легче контролировать его дыхание. Температура воздуха должна быть 18-20°С.

Кладите спать младенца только на спину. Во-первых, лежа на животе, малыш прижимает переднюю часть грудной клетки к матрасу, дыхательные пути при этом сужаются. Во-вторых, у спящего на животе малыша голова резко повернута в сторону, Это может ухудшить кровоснабжение мозга, как следствие — угнетение центра дыхания. Головной отдел кровати должен быть немного выше ножного.

Сон на боку менее опасен, но из этого положения ребенок легко переворачивается на живот.

Не курите! Ведь дети курят вмести с Вами, и вред от пассивного курения не меньше, чем от активного. Дети, курящих матерей, всегда(!) имеют проблемы с органами дыхания, а риск внезапной смерти повышается в 5 раз!

Избегайте воздействия на ребенка резких звуков, света, запахов табака, алкоголя, парфюмерии во время сна.

Будьте особенно бдительны в холодное время года с октября по март.

Грудное вскармливание является эффективным профилактическим мероприятием от СВСМ.

Не надо ждать, когда беда подойдет близко, ее можно и нужно пытаться предотвратить.

В первую очередь Вы являетесь ответственным за здоровье и жизнь вашего ребенка!