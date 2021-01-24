Слово – это то, без чего мы не можем себе представить современную социальную жизнь. Оно как огонь: может обеспечить жизнь, а может и обжечь. Поэтому с ним нужно обращаться так же, как искусный шеф-повар обращается с солью и перцем: всегда в меру.

В последнее время очень часто слышу сочетание «свобода слова» и то, как многим людям ее никак не хватает, в особенности, если речь идет о политике. Только вот как интересно получается: так называемая «свобода слова» – один из ярчайших примеров двойной этики. Механизм работает только в одну сторону, в пользу того, кто про ее отсутствие с пеной у рта твердит всем мимо проходящим и неустанно борется за право высказывать собственное мнение, которое может быть необдуманным, а что ещё хуже – безосновательно неуважительным по отношению к другим. А те, кто против твоих взглядов, не просто не должны, а вообще не имеют права ничего говорить. Из самого резонансного за последнее время: случай с Дональдом Трампом, которого просто-напросто «отрезали от всего информационного мира», заблокировав в социальных сетях за высказывания про фальсификацию выборов в США. Но вы не понимаете, это другое. Ну, у них там в Европе и за океаном демократия, на которую нельзя посягать, а нужно безоговорочно верить.

Да и не надо далеко ходить, все люди примерно одинаковые: будь то «сияющий град на холме», где каждый дом – это «крепость демократии», или «банановая рес-публика», к которой нас, кстати, недавно пытались приравнять. Достаточно просто зайти в районный оппозиционный чатик в Telegram, где определенная часть, сама того не осознавая, остро нуждается в изучении учебника по русскому языку, а заодно и словаря, и указать человеку на глупейшую орфографическую ошибку, как тебя сразу же забанят. Забанит администратор этого чатика, сидящий черт знает где, но точно не местный, и отрабатывающий зарплату. Человек вроде как и за идею «свободы слова», но она как бы не для всех. Закрытая вечеринка, так сказать.

Люди (не все) думают, что свобода слова – это возможность говорить абсолютно всё, что захочешь, когда захочешь, где захочешь, кому захочешь и т.д. Они глубоко ошибаются. Ведь свобода – это возможность выбора, которая приходит вместе с ответственностью как за свои действия, так и за высказывания.

Александр ТУР, участник клуба «Юный журналист»