От маленькой искры – большая беда

По информации РОЧС, за истекший год в районе произошло 60 пожаров, в огне погибли 3 человека. Причиной гибели людей стало неосторожное обращение с огнем.

Почему зимой возникают пожары? В первую очередь из-за неправильной эксплуатации печного отопления. С холодами, как правило, нагрузка на отопительные приборы увеличивается. А во вторых, из-за курения или неисправного электрооборудования и проводки.

Еще одна причина зимних пожаров – неправильная эксплуатация бань и саун. По статистике, на первом месте находятся возгорания, связанные с дымоходами, и чаще всего в тех участках, где они проходят через кровельные перекрытия. Монтаж дымохода часто производится собственными силами из обрезков труб. Также нередко его вертикальность пытаются обеспечить с помощью обкладывания деревянными досками или заливанием монтажной пеной, что при нагревании трубопровода приводит к воспламенению.

Что касается прокладывания электропроводки в бане и сауне, то не каждый хозяин догадывается размещать все части проводки во влаго- и термозащитные короба, чтобы предотвратить перегрев изоляции и возможные электротравмы. Ну а любители жара предпочитают температуру в 130-140 градусов, забывая, что у потолка она будет достигать все 200, что ведет к самовозгоранию.



Выпил – закурил

Нетрезвый человек не может здраво оценивать то, к чему могут привести его действия. Слабая реакция, плохое понимание происходящего, чрезмерная уверенность в своих силах – эти симптомы в сочетании с неосторожным обращением с огнем представляют собой гремучую смесь.

Находясь под воздействием алкоголя, человек расслабляется, а после курения может и вовсе уснуть. В итоге сигарета падает на пол или постель и – пожар. Даже трезвые люди могут не заметить брошенную горящую спичку или сигарету, не говоря уже о пьяном человеке. К сожалению, халатность зачастую приводит к серьезным последствиям.

Уважаемые граждане! Чтобы избежать трагедии, соблюдайте правила пожарной безопасности. В случае пожара звоните по телефонам: 101, 112.

Спасатели советуют

Не курите в постели или кресле, находясь в расслабленном состоянии и даже будучи трезвым. Уснув или просто выронив горящий предмет из рук, можно спровоцировать возгорание.

Пользуйтесь пепельницей, изготовленной из теплоизолирующих материалов, с защитой от опрокидывания. По окончании курения тщательно загасите сигарету.

Курить желательно на улице или в специально отведенном для этого помещении, в котором полы выполнены из негорючего материала.

Не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Не выбрасывайте непогашенные сигареты или спички из окон или балконов (потоками воздуха они могут заноситься на соседние балконы и в открытые окна квартир, что становится причиной пожаров).

Следите за тем, чтобы спички или сигареты не попадали в руки маленьким детям.

Вам поможет АПИ

Приведем примеры. В декабре в Октябрьском районе пенсионер ночью сквозь сон услышал звук сработавшего пожарного извещателя. Проснувшись, увидел: тлеют постельные принадлежности. За помощью он выбежал на улицу, и ему помогли. А в августе благодаря АПИ удалось спасти двух детей на пожаре в Гомеле. Почувствовав запах дыма, женщина вышла в подъезд. Она услышала сигнал сработавшего извещателя в соседней квартире. Не растерявшись, из горящего помещения соседка вынесла двух мальчиков.

На пожарах, особенно ночных, к смерти в большинстве случаев приводит не огонь, а токсичные продукты горения. Достаточно трех-четырех вдохов для потери сознания. Смертельную дозу угарного газа человек получает за три минуты, хотя площадь горения может составлять всего один-два квадратных метра. Число трагедий на пожарах свелось бы к минимуму, если бы во всех домах в каждой жилой комнате был установлен АПИ: он постоянно контролирует концентрацию дыма в помещении и, когда она превышает критический показатель, подает пронзительный звуковой сигнал, который может услышать не только спящий человек, но и его соседи. АПИ отреагирует даже на слабую концентрацию дыма независимо от того, находится ли его источник внутри дома или дым проникает извне через двери и окна.

Как правильно установить АПИ

Лучше всего его расположить на потолке в середине комнаты. Можно установить на потолке у стены (но не ближе 10 см от нее) или на стене на расстоянии 10-30 см от потолка. Так как углы между стенами плохо вентилируются, извещатель не рекомендуется фиксировать ближе 50 см от угла. Устанавливается он с помощью двух саморезов, внутрь вставляется батарейка, которую надо менять приблизительно раз в год. АПИ предупредит о необходимости ее замены. Мигающий сигнал светодиода красного цвета на корпусе извещателя говорит о его исправности и дежурном режиме работы.

Помните: ваша безопасность в ваших руках!

Подготовила Антонина ТАРАСОВА