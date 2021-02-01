В преддверии 90-летия районки мы даем старт новому проекту «Ровесники «Авангарда». Его героями станут жители Будакошелевщины, родившиеся в 1931 году, ровесники нашей газеты. Безусловно, это заслуженные и требующие особого внимания люди. Это настоящие труженики, пережившие военное лихолетье, поднимавшие разрушенное народное хозяйство. Они поделятся с читателями своими воспоминаниями о том нелегком времени и расскажут о своей жизни в мирное время.



Первой героиней проекта стала Анастасия Одинцова из Уварович – женщина-труженица, женщина-мать с нелегкой судьбой, с достоинством прошедшая через все трудности и испытания, выпавшие на ее долю с лихвой.

Детство, опаленное войной

Родилась Анастасия Прохоровна в многодетной крестьянской семье в деревне Гусевица. По тем временам их семья считалась зажиточной, ведь от зари до зари работали в поле, держали большое хозяйство. Начало тридцатых годов прошлого века – время непростое, именно тогда беда впервые постучала в их дом. Трудолюбивый глава большого семейства, видимо, кому-то перешел дорогу, за что был причислен к кулакам. В 1933 году его сослали в Сибирь валить лес.

К счастью, дело было пересмотрено, и отца помиловали. Через три года он вернулся домой, худой, изнеможенный и с пошатнувшимся здоровьем, но главное – жив. Семья переехала в Уваровичи. Отец устроился работать на спиртзавод, перевозил зерно на лошадях. Жизнь, казалось бы, начала налаживаться. Жили дружно, растили восьмерых детей, занимались хозяйством, пока в их семью, как и в семьи многих миллионов советских людей, не ворвалась огненным вихрем страшная весть: началась война.

На тот момент нашей героине было 10 лет. Она только закончила 2 класса и еще не знала, что детство уже позади, а впереди теперь другая жизнь, наполненная лишениями и потерями родных людей. Отец и брат Владимир так и не вернулись с войны. Все заботы о семерых детях легли на плечи матери.

– Фашисты заняли Уваровичи в 1941 году. Под оккупацией горпоселок находился до ноября 1943-го. Это было страшное и тяжелое время, – рассказывает Анастасия Прохоровна. – Через наш двор проходила длинная траншея, выкопанная в человеческий рост, в которой немецкий пулеметчик мог укрыться от обстрела и свободно передвигаться.

В моей памяти навсегда остался день, когда мы все находились буквально на краю пропасти. В отместку за смерть немецкого солдата и взрыв в машинном отделении фашисты хотели наказать мирное население. Всех жителей Уварович старше 10 лет согнали к зданию школы, где находилась комендатура. Мы с младшим братом и сестренкой уже и не надеялись увидеть маму и родных живыми. Не могу сказать, что все немцы относились к нам плохо. Были среди них и те, кто не хотел воевать. Я навсегда запомнила молодого немца, который показывал нашей маме фотографию и плакал, говоря на плохом русском, что это его родные и все они погибнут на этой ненужной войне.

Во время войны я не училась, так как в школу не в чем было ходить. А после ее окончания уже было не до учебы – нужно было как-то выживать. Так и осталась я с двумя классами образования.

Долгожданную весть об окончании войны принес сосед. Он вбежал в наш дом с радостным криком, обращаясь к матери: «Варка, война закончилась!» Все вышли на улицу, где было много людей, которые ликовали, не скрывая своего счастья. Слезы радости сменялись слезами горечи от того, что многие уже никогда не вернуться с этой кровавой и беспощадной войны.

Трудовые будни

Началась мирная жизнь. Анастасия Прохоровна или, как ее зовут близкие и знакомые, Надежда, как и все, поднимала разрушенное народное хозяйство. Сначала пасла коров, потом работала полеводом, ухаживала за скотом в подсобном хозяйстве Дома для престарелых и инвалидов, три года довелось трудиться на крахмальном заводе.

В одиночку она поднимала троих сыновей. Отдала им любовь, внимание и заботу, а в старости они платят ей тем же. Чтобы обеспечить достойную жизнь своим детям, пошла работать на ферму. А они, видя старания и постоянную занятость матери, всячески старались помочь ей: и в доме приберут, и домашний скот досмотрят, и на ферме подсобят.

С раннего детства Анастасия Прохоровна прививала своим сыновьям такие качества, как ответственность, порядочность, добросовестность и трудолюбие. Может именно поэтому они выросли хорошими людьми и настоящими мужчинами. Старший Леонид и младший Николай долгое время служили на флоте моряками-подводниками. Сейчас с семьями они живут в Уваровичах и часто навещают мать. Средний Геннадий окончил инженерный институт и с семьей обосновался в Ленинградской области.

С песней по жизни

До выхода на заслуженный отдых Анастасия Прохоровна 12 лет работала санитаркой в Уваровичском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов. Именно в это время она приобщилась к самодеятельности. Вместе с коллективом единомышленников принимала участие в культурной жизни горпоселка. К слову, она не только отменная певица, но и прекрасно владеет балалайкой, игру на которой самостоятельно освоила еще в детстве. Эта женщина – настоящий талант-самоучка. К сожалению, последние три года ее здоровье пошатнулось. Она не может вести прежнюю активную жизнь и принимать участие в выступлениях клуба-ветеранов «Навстречу душе», но изредка все же берет в руки любимый музыкальный инструмент, проводя по струнам натруженными пальцами, и играет на радость себе и внукам.

Радуйтесь каждому дню

Пожалуй, не найдется в Уваровичах человека, который с уважением не отозвался бы о нашей героине. И это не удивительно, ведь она прожила достойную жизнь, снискав почет и уважение своим трудом. 23 января Анастасия Прохоровна в кругу родных людей отметила 90-летний юбилей.

– В моей жизни было всякое: и горести, и радости. Я старалась никогда не впадать в уныние и радоваться каждому дню. За всё, что у меня было и есть, благодарю Бога, – делится юбилярша. – Я прожила долгую жизнь, вырастила достойных сыновей, у меня 8 внуков и 4 правнука, которые частые гости в моем доме. А еще меня всегда окружали хорошие люди, была работа, которой отдавала себя без остатка. Так что жизнь прожита не зря. Конечно, хотелось бы увидеть, как вырастут правнуки, но на всё, как говорится, воля Божья. С высоты прожитых лет могу сказать, что никогда не стоит отчаиваться, ведь хороших людей больше, чем плохих, а серые дни обязательно сменяются солнечными. Не делайте никому зла, живите с верой, добросовестно трудитесь – и судьба вас сторицей вознаградит.

Так уж совпало, что Анастасия Прохоровна – ровесница «Авангарда». Одновременно с районкой она проходила свое становление. Шли годы, менялась жизнь, а вместе с ней и газета. Наша героиня помнит те времена, как после тяжелого трудового дня соседи собирались на улице и обсуждали последние новости из жизни Будакошелевщины. Чем живет район, о буднях земляков, успехах трудовых и творческих коллективов – всё это можно было узнать со страниц газеты. Как отмечает женщина, печатное издание, словно человек, с возрастом набирается опыта, становясь содержательнее и интереснее. И в этом, безусловно, большая заслуга людей, которые над ней работают. Идти в ногу со временем – в духе «Авангарда», ведь недаром у него такое новаторское название.

– Хотелось бы вместе с районкой встретить и 95-летие, и, конечно, 100-летний юбилей. От всей души желаю работникам газеты новых творческих успехов, побольше подписчиков и верных друзей, – подчеркнула Анастасия Одинцова.

В свою очередь мы адресуем наши искренние и теплые поздравления этой мудрой женщине. Крепкого ей здоровья на долгие годы жизни, мирного неба над головой и благополучия! С юбилеем, Анастасия Прохоровна!

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото из личного архива Любови Родовой