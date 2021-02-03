О специфике своей работы, выборе профессии и призвании рассказала инспектор отделения социальной помощи на дому Анжела Феофилактова.

– Не скрою, мне всегда нравилось помогать людям, – делится Анжела Владимировна. – После окончания средней школы №1 г. Буда-Кошелево я получила профессию продавца. Пять лет работала в одном из продовольственных магазинов областного центра. В этот период вышла замуж, а потом в нашей семье появилось пополнение: родилась дочь Елена.

После декретного отпуска о работе в Гомеле речь уже не шла, поэтому решила искать что-то ближе к дому. Так я попала в ТЦСОН. В работу втянулась очень быстро, да и сама мысль о том, что могу быть полезной конкретным людям, согревала и давала силы. Старалась к каждому подопечному найти индивидуальный подход, научилась понимать их. Через год я заняла должность инспектора отделения социальной помощи на дому и вот уже двадцать лет иду по выбранному пути. По сути, соцработник – это своего рода связующее звено между человеком и социальной услугой, которая ему необходима. Мы выполняем особую, благородную миссию – помогаем беспомощным, одиноким людям.

В отделении социальной помощи

на дому ТЦСОН сегодня работает

61 социальный работник. Они помогают 465 пожилым людям.

На мой вопрос «Требуются ли определенные знания и навыки для того, чтобы быть соцработником?» Анжела Владимировна ответила: «Быть добрым к людям ни в одном вузе не научат, это должно идти от души. Здесь не может быть случайных, безразличных и черствых людей, для этой работы нужно открытое сердце. Для многих социальных работников уход за пожилыми людьми больше, чем просто работа. Они считают это призванием».

На данный момент в отделении социальной помощи на дому трудятся 4 человека: заведующий и три инспектора. За Анжелой Феофилактовой закреплены пять сельсоветов. Суть ее работы – обследование условий проживания одиноких и одиноко проживающих пожилых людей с целью выявления нуждающихся в надомном обслуживании и закрепления за ними социального работника. Именно такая всесторонняя помощь позволяет одиноким будакошелевцам преклонного возраста жить в стенах родного дома, а не в специализированных учреждениях.

За свою трудовую деятельность Анжела Владимировна не раз поощрялась руководством. Ее профессионализм подтверждают грамоты и благодарности различных уровней. В нынешнем году ко Дню работников социальной защиты за многолетний и добросовестный труд она награждена Почетной грамотой Комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома. Но самая главная награда для нее – благодарность пожилых людей и улыбки на их лицах. Именно в такие моменты приходит понимание того, что всё, чем она занималась двадцать лет, было не зря, а помогать людям – ее призвание.

Когда рабочий день завершается, Анжела Владимировна спешит домой, где ее ждут любимая дочь и маленький внук Тихон. Именно с ним она проводит свое свободное время, дарит любовь, внимание и заботу, которых у этой хрупкой женщины хватает на всех.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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