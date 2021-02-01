Взялся за старое



Серию краж из домовладений совершил с начала года неработающий житель райцентра. В дачном доме в Моисеевке разбил стекло, вырвал металлическую решетку, проник внутрь и похитил женскую и мужскую куртки, сапоги и сумку, принадлежащие хозяину, пенсионеру из Гомеля. В Антоновке также разбил стекло дачного дома и похитил 100 м медного кабеля и куртку хозяйки. В Моисеевке и вовсе вырвал входную дверь и поживился двумя бутылками коньяка и радиоприемником. А вот в другом доме тут же, в Моисеевке, сорвал навесной замок, но… ничего не взял. Или не успел.

По всем перечисленным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь. По всей видимости, похититель не извлек уроков из своего криминального прошлого: два года назад он уже был судим за аналогичное преступление.



Железнодорожная драма



24 января машинисту поезда «Гомель–Минск» пришлось применить экстренное торможение на участке железной дороги вблизи д. Бушевка. Несмотря на все принимаемые меры, столкновения избежать не удалось. 58-летний житель Березины попал под поезд и был травмирован. В тяжелом состоянии его доставили в областную больницу, где он скончался.

По данному происшествию проводится расследование.

Закурил, заснул и задохнулся

Вечером 27 января спасатели спешили на помощь в Кривск. На пульт РОЧС поступило сообщение о пожаре в одном из жилых домов агрогородка.

Пожар оперативно потушили. Как оказалось, огнем уничтожена кровать и повреждено имущество на площади 3 кв.м. На кровати обнаружен обгоревший труп хозяина дома, 60-летнего местного жителя. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении.

МЧС в очередной раз напоминает гражданам о необходимости быть предельно внимательными и осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности: ни в коем случае не курите в квартире, домовладении и не позволяйте курить своим родным и близким; не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а только в специально отведенных для этого местах; установите автономный пожарный извещатель: он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал и разбудит даже спящего человека.

Чем не дровишки?



В ночь с 27 на 28 января на улице Базарной, что в Уваровичах, недосчитались 4-х пролетов деревянного забора, принадлежащего местному сельисполкому. Пропажу обнаружили утром и тут же обратились в милицию. По данному факту проводится расследование.

Наглость – второе счастье

28 января в ходе рейдовых мероприятий сотрудники милиции обнаружили пропажу водонагревательного котла и стиральной машины на одной из МТФ КСУП «Кривск». Как оказалось, бытовой техникой завладел животновод, работающий на ферме. При каких обстоятельствах бытовые приборы оказались у него дома, предстоит выяснить правоохранительным органам.

Подготовила Наталья ЛОГУНОВА