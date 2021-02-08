В Буда-Кошелеве горел автомобиль, а в Коммунаре – жилой дом



31января среди белого дня на территории магазина «Евроопт» загорелся грузовой автомобиль «Газель Некст». К счастью, никто не пострадал: огонь успел повредить лишь моторный отсек и салон. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия – конструктивный недостаток электрооборудования.

Не обошлось на текущей неделе и без пожаров в жилых помещениях. На этот раз ранним утром 4 февраля загорелся деревянный дом в Коммунаре. Никто не пострадал. Повреждены лишь 10 кв. м кровли и 1 кв. м потолочного перекрытия. Нарушение правил эксплуатации печного отопления – предполагаемая причина пожара.

РОЧС напоминает: чтобы избежать возгорания автомобиля на стоянке или в гараже, уходя, следует обязательно обесточить его электрооборудование, а для ликвидации возгорания машины на ранней стадии – укомплектовывать ее порошковым огнетушителем и постоянно следить за его исправностью.

Что касается печей, помните основные правила их эксплуатации: не эксплуатируйте печное отопление с явными нарушениями – трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа; не перекаливайте и не оставляйте без присмотра топящиеся печи; не используйте горючие жидкости для их розжига.



Несостоявшийся самогонщик



2 февраля в Неговке у одного из жителей смотровая комиссия при обследовании домовладения обнаружила 29 л браги, которая была изъята и уничтожена. Владельцу полуфабриката грозит административный штраф по ст.12.43 АК Республики Беларусь. Напомним: наказание за такое правонарушение – предупреждение или штраф в размере до 5 базовых величин с конфискацией напитков (самогона), полуфабрикатов (браги) и аппаратов, используемых для их изготовления.



Возомнил себя охотником



А двумя днями ранее, в выходной день, житель Фундаминки вышел на охоту с незарегистрированным ружьем и другими предметами охоты. Оружие было изъято, а по факту противоправных действий мужчины проводится проверка. Штраф за подобные деяния по статье 23.71 АК Республики Беларусь предусмотрен солидный – от 10 до 30 базовых величин, в случае повторного нарушения наступает уже уголовная ответственность.



Только на замок – и никак иначе!



22 января в милицию обратилась 31-летняя жительница райцентра с заявлением о пропаже из ее квартиры мобильного телефона «Хуавей». Признаться, какого исхода ожидала женщина, непонятно. Ведь вор проник в квартиру через незапертую дверь. Как говорится, заходите и берите. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь.

По следам раскрытых преступлений

Правоохранители нашли обидчицу пенсионерки из Узы. У последней еще в начале декабря прошлого года из дома была похищена 1000 рублей. Воровкой оказалась неработающая жительница Гомеля, уже имеющая в своей биографии судимость за кражу.

Имею право!

Не в дверь, а в окно хотел войти в дом житель Уварович. Жена решила не пускать домой свою вторую половину, и последний, не долго думая, разбил окно и попытался попасть внутрь. По данному факту проводится расследование. Понесет ли буйный супруг наказание за содеянное – решать женщине.



Осторожно: на дороге дикое животное!

Как известно, у людей одни пути передвижения, а у диких животных – свои, но иногда они пересекаются. Подтверждением тому служит недавнее ДТП на дороге недалеко от Губич. 1 февраля в 5.00 утра в легковой автомобиль жителя горпоселка Уваровичи врезался лось, внезапно выбежавший на трассу. К счастью, столкновение прошло по касательной. Лось жив, а машина получила незначительные механические повреждения.

Призываем водителей быть предельно внимательными на дороге, особенно на тех участках, вдоль которых располагаются лесные массивы.

Подготовила Наталья ЛОГУНОВА